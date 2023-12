Aria fresca a teatro, c’è Salvadori. Graziano ricorda Niki Giustini

MONTECATINI TERME (Pistoia)

E’ un prodotto della scuola toscana della comicità, quella che negli anni Novanta produsse il fenomeno di "Aria fresca", il programma cult che fu la naturale continuazione di "Succo d’arancia" e "Vernice fresca". Graziano Salvadori torna in teatro con uno spettacolo dal titolo "Solo". In realtà non sarà un one man show perché in scena ci saranno altri comici, performance di balletto e tanta musica. Il numero zero martedì al teatro Verdi di San Vincenzo (ore 21), la prima ufficiale giovedì 14 al teatro Verdi di Montecatini Terme, sempre alle 21. Un grande ritorno per l’attore e comico fucecchiese ma versiliese di adozione che propone uno spettacolo caleidoscopio con i suoi personaggi storici (da Lucciolo al pentolaio, da Maruska a Achille) ma anche tante novità a livello di monologhi.

Con lui sul palco un’orchestra di cinque elementi che eseguirà musiche dal vivo, e anche comici, ballerine e altri artisti per due ore di spettacolo da godersi tutte d’un fiato. Maria Elena Ulivi è la presentatrice, Aurora Suardi darà prova delle sue qualità di interprete di latino-americano. Poi Salvadori ha chiamato con lui due comici amici che sono Claudio Marmugi e Marco Traversari, in arte Marcot. Gianluca Calandrino sarà il mago.

La colonna sonora della serata è affidata a una band di cinque musicisti, alcuni dei quali hanno fatto parte di un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, gli "Homo Sapiens". Sono: Alessandro Petri alla batteria, Luigi Di Raddo al basso, Paolo Cavicchioli al sax, Stefano Bubi e Maurizio Nuti alle chitarre. Era il 1990 quando Graziano Salvadori partecipò alla trasmissione televisiva di Rai 2 ‘Stasera mi butto’, condotta da Gigi Sabani, conquistando la finale. Poi Raffaella Carrà lo vuole in ‘Ricomincio da due’.

Nel 1992 fa parte del gruppo di comici del programma di Italia 1 "Yogurt-Fermenti atti", quattro anni dopo è nel cast di "Domenica In", condotta da Mara Venier; con lei passa a Canale 5 nel programma mattutino "Ciao Mara". Nel 1998 eccolo nella trasmissione estiva di Raiuno "Cocco di mamma".

Tante di queste trasmissioni hanno visto al fianco di Graziano l’indimenticabile Niki Giustini, a lui legato da straordinaria affinità artistica e profonda amicizia. E nello spettacolo ci sarà un omaggio al grande Niki. Insomma, uno spettacolo che coniuga la forza comica sempreverde di Graziano con l’esperienza maturata in tanti anni di attività artistica. I biglietti costano 10-15-20 euro. Prevendita su Ticket one e la sera stessa degli spettacoli al botteghino.