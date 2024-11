Arezzo, 23 novembre 2024 – Arezzo Wave si aggiudica la festa di fine anno del Comune in piazza Sant’Agostino. La Fondazione di Mauro Valenti supera l’Associazione Music di Paco Mengozzi per tre punti in gara con un altro progetto per la notte di Capodanno. A rendere noto l’esito del bando è la stessa Amministrazione Comunale che con provvedimento n. 2906 di ieri ha approvato la graduatoria delle proposte relativa all'“Avviso pubblico per erogazione contributi per organizzazione della festa di fine anno 2024”. Tre i progetti in totale arrivati a palazzo cavallo entro i termini previsti che sono stati analizzati dalla Commissione tecnica. Primo in graduatoria è risultato il progetto della Fondazione Arezzo Wave Italia con 36,5 punti su 45, seguito da quello dell’Associazione Music (che organizza il Mengo Music fest) con 33,5 e in ultimo dal progetto della Aps Quelli del 29, con 28,5 su 45. Confermata la location degli ultimi anni. L'evento proposto con il progetto vincitore, si terrà la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio all'aperto in Piazza Sant'Agostino, con la possibilità di svolgere alcune attività al chiuso all'interno della sede di Informagiovani. Il progetto della Fondazione Arezzo Wave beneficerà del contributo di 50mila euro stanziato con l'avviso pubblico a cura dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo. Ma cosa ha in serbo Mauro Valenti per la festa di fine anno? “La serata si chiama Toscana Wave e sarà un capodanno diabolico, sarebbe un delitto mancare – spiega Mauro Valenti – sarà una grande festa che vogliamo dedicare a Erriquez cantante della Bandabardò, ecco perché ci saranno Finaz, Pacio Pacini e Don Bachi componenti della banda che canteranno e faranno una festa sulle canzoni di Bandabardò. Non solo loro, sul palco anche I matti delle giuncaie, gruppo di Grosseto e poi ci sarà Peppe Voltarelli vincitore del premio Tenco che si unirà ai membri della Bandabardò in un crescendo di festa. E ancora, lo storico gruppo aretino degli anni ’70 Ricover Band. Chiusura con il djset dei ragazzi di Total True. Avremo la diretta per tutta La Toscana di Amaranto Channel e radio Popolare, tra i partner anche Claudio Trotta”. Il tutto condito dai poster di Dibolik e dalla solidarietà. “Ci saranno i poster con i disegni unici di Diabolik del 1972 che ci ha dato l’editore. Il legame con Dibolik nasce da lontano con Arezzo Wave avevamo fatto albi speciali. I poster saranno in vendita nel corso di un’asta benefica per il Calcit. Inoltre regaleremo 3mila calendari e spillette di Diabolik per i bambini con un’offerta libera sempre in favore del Calcit”. Si parte alle 18 al circolo Aurora con l’asta benefica, la musica in piazza si accenderà dalle 20,30 e andrà avanti no stop oltre il brindisi di mezzanotte. “Nel corso della serata metteremo anche i video dei vecchi Arezzo Wave, finirà con djset per ballare fino a notte fonda” conclude Valenti.