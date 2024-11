Apprendere attraverso la non violenza, il libro

Arezzo, 5 novembre 2024 – Si chiama Apprendere attraverso la non violenza, è questo il titolo del volume che sarà presentato ad Arezzo. L’appuntamento è per sabato prossimo 9 novembre, alle ore 17.00 presso l’aula magna del Liceo Classico Francesco Petrarca di Arezzo dove verrà presentato appunto il libro dal titolo Apprendere attraverso la non violenza. L’evento si svolgerà in occasione di un incontro aperto a tutta la cittadinanza, che vedrà la partecipazione dell’autore Pio Castagna, il formatore per Rete pace e Disarmo oltre che Coordinatore di Pax Christi, esperto di relazioni di aiuto, consulente e promotore di progetti nel campo dell’educazione alla pace e alla non violenza.

L’appuntamento sarà un’occasione propizia per riflettere insieme agli intervenuti sulla necessità e sull’importanza di una “Educazione alla non violenza”, utile per sviluppare la capacità dei singoli e dei gruppi nella gestione dei conflitti. In una realtà multietnica e multiculturale come quella in cui viviamo oggi, diventa così fondamentale la capacità di generare una costante tensione tra generazioni che favorisca relazioni positive improntate all’accoglienza delle diversità e all’ascolto attivo e reciproco.

L’evento sarà preceduto sabato mattina da un incontro con gli studenti dell’Itis Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei di Arezzo e a seguire, domenica 10 novembre (dalle ore 9 a mezzogiorno), da uno stage formativo per apprendere pratiche attive di non violenza, che si svolgerà presso il Centro di Aggregazione sociale del parco del Pionta. Il seminario è particolarmente adatto e rivolto in particolare ad educatori, insegnanti e anche genitori. Gli organizzatori pregano tutti gli interessati di comunicare la propria partecipazione, scrivendo all’indirizzo mail: [email protected]

L’evento, si svolge in collaborazione con Pax Christi, ed è promosso dalla Rete Aretina Pace e Disarmo. La presentazione del volume fa parte delle varie iniziative promosse nel 2024/2025, che culmineranno con la Marcia della Pace del 18 gennaio 2025.