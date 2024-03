Antonello sotto le stelle. Venditti a Pistoia Blues con i suoi brani storici

Torna sul palco di piazza del Duomo Antonello Venditti. E ci torna a cinque anni da quella serata nella quale incantò per quasi tre ore il pubblico pistoiese in occasione del quarantennale dell’album ‘Sotto il segno dei pesci’. Il cantautore romano torna a Pistoia sempre per spegnere 40 candeline: questa volta dall’uscita del singolo ‘"Ci vorrebbe un amico/Notte prima degli esami’ estratto dall’album ‘Cuore’. Il concerto – 13 luglio alle 21.30 in piazza del Duomo – apre il tour estivo ‘Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary’ e si inserisce nella rassegna ‘Storytellers’ che da qualche anno propone sul palco del ‘Pistoia Blues’ anche serate dedicate al cantautorato di nuova e vecchia generazione, e che vede tra i protagonisti del 2024 l’ex voce dei The Giornalisti Tommaso Paradiso, il cui concerto si terrà il 7 luglio.

Dopo l’anteprima, già tutta esaurita, all’Arena di Verona il 19 maggio e le tre date alle Terme di Caracalla il 18, 19 e 21 giugno, ‘Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary’, da luglio diventerà un tour estivo che toccherà luoghi prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari. La partenza, appunto il 13 luglio da Pistoia: si andrà avanti fino a settembre.

L’album ‘Cuore’, che sarà al centro della nuova esibizione dal vivo di Venditti, contiene brani che sono diventati storia della musica italiana: ‘Ci vorrebbe un amico’, ‘Piero e Cinzia’, ‘Stella’, oltre oltre a un vero e proprio inno trans-generazionale come ‘Notte prima degli esami’. Sul palco l’artista, con la sua band, porterà dal vivo le canzoni non solo di quell’album ma anche molti altri successi della sua lunga storia musicale. E c’è da scommettere che il cantautore non farà mancare le emozioni: nel 2019 piazza del Duomo fu allestita come un salotto, con tante sedie.

Venditti non si risparmiò, con una scaletta di ben 28 brani e tanti momenti di condivisione, di piccole, grandi confidenze col pubblico. Allora l’apertura fu con ‘Raggio di luna’ e ‘I ragazzi del Tortuga’, poi arrivarono ‘Giulio Cesare’, ‘Piero e Cinzia’, ‘Peppino’, ‘Stella’. Brani che fecero scatenare e cantare il pubblico in piazza, alle finestre e dietro le transenne. C’è da scommettere che, anche quest’estate, spettacolo ed emozioni non mancheranno.

