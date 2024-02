Andrea e Alisea. Storia d’amore e tanto coraggio

FIRENZE

Cosa può succedere dall’incontro fra uno scrittore di successo e una libraia che ha fatto della lettura il file rouge della sua vita? Può nascere una storia d’amore, dove felicità, paure e dolore restituiscono il senso e il coraggio di vivere.

A raccontarlo è R. A., scrittore anonimo, autore di diversi saggi e romanzi, che ha deciso di presentarsi al pubblico col romanzo “Ora un nome ce l’ha“, edito da Kalós.

Il libro sarà presentato martedì prossimo, alle 18, al Libraccio Firenze (via de’ Cerretani, 16 r), con Leonardo Bucciardini e Michele Rossi e le letture di Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo.

La storia è ambientata tra Toscana ed Emilia Romagna. Il libro si dipana attraverso le voci di Andrea e Alisea, che raccontano una storia d’amore scandita da varie fasi, vere in ogni piega.

Scrive di lui:

"Fra tutti i modi in cui può essere raccontata una storia - spiega Nadia Terranova -, questo scrittore sceglie il più spericolato: nascondersi dietro la scrittura per non nascondere niente. Un libro coraggioso, folle, sbandato, come solo l’amore sa essere".

