Andrea Aziani, il libro alla parrocchia di Sant’Agnese

Arezzo, 22 gennaio 2024 – Il Centro Culturale di Arezzo organizza per martedì 23 Gennaio 2024 ore 21.15, presso il salone parrocchiale di Sant'Agnese in Pescaiola ad Arezzo la presentazione del libro “ANDREA AZIANI - febbre di vita” - (Ed. Itaca). Saranno presenti: uno degli autori G.Corrado Peluso, Mario Baroni, Paolo Pecciarini, Enzo Arnone.

Andrea Aziani nasce ad Abbiategrasso il 16 gennaio 1953. Fin dall’adolescenza rivela una indole appassionata a tutto, segno di quella tensione alla totalità che lo porterà a entrare nei Memores Domini e a dare tutta la vita perché Cristo fosse conosciuto, abbracciato e amato fino ai confini del mondo: a Siena nel tempo della giovinezza, in Perù negli anni della maturità, dove si dedicherà all’insegnamento, aderendo in seguito al progetto di monsignor Lino Panizza, vescovo di Lima-Carabayllo, di aprire l’Università Cattolica Sedes Sapientiae. Attraverso le lettere agli amici e il racconto di quanti lo hanno conosciuto, il libro fa emergere, come in una polifonia, la sua «febbre di vita» che scaturiva dall’immedesimazione con Cristo e dalla commozione per il destino e la felicità degli uomini. Tanti bambini, giovani e famiglie, specie negli anni vissuti in Perù, hanno sperimentato la sua paternità.

Dopo aver letto una sua lettera, in un ritiro, don Giussani commentò: «Ditemi chi parla così dell’amore a Cristo».

Ad appena otto anni dalla sua morte improvvisa, avvenuta a Lima il 30 luglio 2008, monsignor Panizza ha aperto la causa di beatificazione.

Nel libro vi sono le presentazioni di S.E. Giovanni Paccosi vescovo di San Miniato e di Paolo Aziani fratello di Andrea.