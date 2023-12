Alluvione: extra consumi di acqua per pulire. Arriva la decurtazione dei costi in bolletta

Arriva la decurtazione degli extra consumi per famiglie e imprese colpite dall’alluvione del 2 novembre. L’agevolazione annulla la parte variabile della tariffa sui consumi eccedenti quelli storici registrati nel 2023. Le utenze che hanno diritto all’agevolazione sono quelle delle aree individuate come colpite dall’alluvione. "Il decreto approvato da Ait – spiega Nicola Perini, presidente di Publiacqua – istituisce un’agevolazione temporanea: chi ha dovuto consumare più acqua per pulire abitazioni, garage, piazzali delle imprese e altro, non deve preoccuparsi perché il costo non gli sarà addebitato. Per poter decurtare i costi degli extra-consumi sono necessarie modifiche importanti ai nostri sistemi operativi. Nel frattempo possono arrivare bollette con costi superiori a quelli mediamente pagati e dovuti proprio al consumo di acqua per la pulizia dei propri beni alluvionati. I cittadini non devono però preoccuparsi: sarà nostro compito decurtare prima possibile tali costi dalle bollette. Inoltre chi vorrà potrà rinviare il pagamento delle bollette senza penalizzazione, mentre, a chi vorrà pagare la bolletta, l’agevolazione sarà restituita come conguaglio sui prossimi consumi".