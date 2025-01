All'Uci Liliana, il documentario dedicato alla vita della senatrice Segre

Arezzo, 21 gennaio 2025 – A 80 anni esatti dal giorno in cui il campo di concentramento di Auschwitz venne liberato, Uci Cinemas celebra la Giornata della Memoria riportando in sala La zona d’interesse, il capolavoro di Jonathan Glazer che racconta la vicenda di Rudolf Höss, comandante del campo di sterminio di Auschwitz. Il film, distribuito da I Wonder Pictures, verrà proiettato dal 26 al 29 gennaio, dando agli spettatori la possibilità di riflettere sugli orrori della Shoah.

Inoltre il 20, 21, 22 e 27 gennaio nelle multisala UCI verrà proiettato Liliana, il documentario dedicato alla vita della senatrice Segre. Il 21 gennaio alle 20:15 a UCI Arezzo il Presidente di Rondine Franco Vaccari, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli e il vescovo Andrea Migliavacca parteciperanno all’evento speciale di presentazione del docu-film del regista Ruggero Gabbai che ripercorre la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre legata all’arresto, alla deportazione e allo struggente ultimo addio al padre.

La zona di interesse racconta la vicenda di un uomo e di sua moglie, che tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno: giornate fatte di gite in barca, il lavoro d'ufficio di lui, i tè con le amiche di lei e le scampagnate in bici con i figli. Ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la curata villetta con giardino della famiglia si trova esattamente di fianco al muro del campo. Dal talento di Jonathan Glazer (Under The Skin), un’opera imprescindibile sulla perdita dell’umanità e sulla banalità del male, Grand Prix a Cannes 2023 e vincitrice di due Premi Oscar® (Miglior film internazionale e Miglior sonoro).

Liliana mette in luce gli aspetti meno conosciuti della senatrice, facendo emergere una figura culturale e politica moderna e appassionata nel trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di libertà e uguaglianza. Nel film tra le pieghe della grande storia e della vita privata di Liliana Segre si intreccia anche la storia viva di Rondine attraverso la voce del Presidente Franco Vaccari che si unisce alle persone a lei più vicine alle quali è stato affidato il racconto: i figli Luciano, Federica e Alberto – oggi amico intimo della Cittadella – i nipoti, personaggi pubblici come Ferruccio De Bortoli, Mario Monti, Geppi Cucciari, Fabio Fazio, Enrico Mentana, i carabinieri della scorta, che permettono di avvicinarsi a una Liliana più familiare e privata.

Tra le multisala che proietteranno Liliana dal 20 al 22 gennaio Arezzo.