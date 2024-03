Allergie di primavera: un incontro online per curarle e prevenirle

Firenze, 28 marzo 2024 – Il periodo primaverile è visto con ansia e preoccupazione per milioni di Italiani: con l’arrivo di temperature più miti la natura si risveglia e rifiorisce, questo causa però lo spargersi di pollini nell’aria che causano sintomi piuttosto invasivi per chi ne è allergico. È quindi essenziale essere consapevoli delle proprie allergie e delle misure da prendere per ridurre la sintomatologia e gestire al meglio la propria condizione.

Per questo Synlab Toscana propone mercoledì 3 aprile, alle 18.30, un incontro online dal titolo Allergie: dalla conoscenza al trattamento, anche grazie al nuovo check-up Alex2. Il webinar sarà ad ingresso libero e approfondirà i vari aspetti legati alle allergie per guidare i partecipanti nel percorso giusto per riconoscere, prevenire e trattare non solo le allergie inalanti ma anche quelle alimentari, ricorrendo anche all’immunoterapia specifica e rispondendo infine a domande e curiosità. L’evento online terminerà con un focus dal punto di vista di laboratorio sul nuovo check-up allergologico Alex2: il nuovo test diagnostico a largo spettro che consente l’analisi simultanea di 295 allergeni, disponibile a partire dal 2 aprile nei centri dell’azienda.

Relatori dell’incontro saranno:

Dr.ssa Cristina Kullmann, Direttore di Dipartimento Synlab Italia e Direttore di Laboratorio di Patologia Clinica di Monza e Castenedolo

Dr.ssa Margherita Perlato, Specialista in Allergologia e Immunologia clinica di Synlab Toscana

Dr.ssa Noemi Gila Fraccaroli, Biologa del Reparto di Immunochimica del Laboratorio di Castenedolo

Moderatore: Dr. Niccolò Maria Sposimo, Specialista in Medicina Legale e Medico Competente di Synlab Toscana

Come partecipare:

È sufficiente registrarsi al link: https://forms.gle/cHiJA95zYXR93Gxo6 oppure inviare una mail a [email protected]. Arriverà una e-mail, qualche giorno prima dell'evento e trenta minuti prima dell'inizio del webinar, contenente il link di accesso. L'evento online si terrà nella piattaforma Google Meet.