“Aldo Capitini e la Nonviolenza”: un seminario promosso da Colombaria e Circolo Gobetti

Firenze, 4 ottobre 2024 - “Aldo Capitini e la Nonviolenza”, questo il titolo del seminario promosso dall’Accademia de "La Colombaria” e dal Circolo culturale Piero Gobetti il prossimo venerdì 11 ottobre alle 15,30 nella Sala Conferenze dell’Accademia La Colombaria (Via Sant’Egidio 23). “La figura di Aldo Capitini – spiega Roberto Badulato, presidente del Circolo Piero Gobetti -, assieme a Guido Calogero uomo di punta del liberalsocialismo, è ancora poco conosciuta e semmai solo legata al fatto che venisse definito come il Gandhi italiano o come l’ideatore della marcia della pace. Ma prendendo spunto da una sua frase “ la libertà è nulla se non è mezzo per l’eguaglianza” possiamo definire Capitini ,assieme ad altri studiosi ,come uomo di pensiero, un filosofo libertario e controcorrente. Proponeva un “potere di tutti”, democrazia partecipativa e integrale. Assertore di una religiosità laica era un pensatore positivo lontano dal negativismo esistenziale di Martin Heidegger e più vicino alla sensibilità di una Simone Weil.” Ad introdurre e presiedere i lavori del seminario sarà il Professor Sandro Rogari, mentre gli interventi saranno quelli dei docenti Gian Biagio Furiozzi, dell’Università di Perugia, sul tema “Liberalismo e Socialismo in Aldo Capitini” e Giuseppe Moscati, della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, che parlerà de “Il potere come apertura: Nonviolenza ed omnicrazia in Capitini”. A prendere parola sarà poi Padre Bernardo Gianni - Abate San Miniato a Monte – sul tema “Pacifismo e nonviolenza in Capitini”. Info: 339.1655566