Al via la terza edizione di Nuovi Orizzonti, la rassegna di teatro contemporaneo a Monterchi

Arezzo, 25 ottobre 2024 – Riprendono le attività di Laboratori Permanenti al Teatro Comunale di Monterchi, sede della Residenza artistica e culturale dell’associazione.

Al via la terza edizione di Nuovi Orizzonti, la rassegna di teatro contemporaneo che si strutturerà al Teatro Comunale di Monterchi, e un appuntamento al Museo Madonna del Parto, dal 27 ottobre 2024 al 13 febbraio 2025, offrendo al pubblico interessanti appuntamenti che vanno dal teatro canzone a drammaturgie contemporanee, fino a spettacoli dedicati a bambini e famiglie.

Come spiega l’Assessore alla Cultura Manuela Malatesta «Monterchi beneficia da anni del ruolo di Sede di Residenza Artistica della Regione Toscana, grazie all'appassionato lavoro di Laboratori Permanenti e della sua creatrice e Direttrice Artistica Caterina Casini. Con enorme soddisfazione, ogni anno in autunno presentiamo la rassegna teatrale "Nuovi Orizzonti", che come suggerisce il nome ha il fine di ampliare, integrare, approfondire gli aspetti della vita che accomunano tutti gli esseri umani, utilizzando come mezzo il teatro. Teatro inteso non solo come luogo fisico, ma come insieme di più discipline che unendosi formano un evento unico e irripetibile: gli spettacoli proposti nella rassegna assumono infatti un significato sempre più profondo e quest'anno portano con sé momenti di riflessione, frammenti musicali, incontri intimi di fronte all'affresco della Madonna del Parto e cercano di costruire e rendere saldo il rapporto fra i bambini e ragazzi con il teatro. "Nuovi Orizzonti" coltiva un dialogo con il pubblico e a ogni nuova stagione si plasma per riempire spazi, soddisfare esigenze e provare ad accontentare i gusti di tutti».

Prosegue Caterina Casini direttrice artistica di Laboratori Permanenti e della rassegna «Laboratori Permanenti prosegue il lavoro di Residenza Artistica della Regione Toscana a partire dal “cuore” di Monterchi, comune della Valtiberina di particolare bellezza. A questa bellezza dedichiamo la nostra stagione, con una rassegna che va dal teatro canzone, nuova proposta, alle drammaturgie che elaborano la contemporaneità scritte da mani giovanissime per gli adolescenti e i loro insegnanti e genitori, ai racconti poetici, alle testimonianze di vita, fino alle favole dedicate all’immaginario dei bambini. Una presenza di pensiero quella che vogliamo offrire, tramite un Teatro di ricerca pieno di sfaccettature; con scelte dirette alla partecipazione del pubblico del territorio, che potrà divertirsi, coinvolgersi, ragionare, pensare, immaginare, immaginare anche il futuro; questo grazie al lavoro e alla creatività delle compagnie ospiti, che offrono un ventaglio di visioni capaci di suggerirci “nuovi orizzonti". Vi aspettiamo!».

Si inizia il 27 ottobre alle ore 21.00 con UNA RAGAZZINA una produzione della compagnia Chille de la Balanza (Firenze), di e con la giovanissima artista Sara Tombelli, luci e suoni di Francesco Lascialfari.

Anna ha bisogno di raccontarsi, non lavora, non studia, non sa come occupare il suo tempo. L’età adulta sta arrivando ed è impreparata. Anna rifugge ogni tipo di catalogazione, ma tutti i suoi gesti chiedono salvezza. Chi è davvero questa ragazza? Anna potrebbe essere tutte quelle persone che hanno deciso di prendersi un attimo di tempo per fermarsi a capire e che si sono perse, che si sono sentite giudicate e sbagliate. Anna potremmo essere tutt* noi che abbiamo chiesto aiuto per diventare grandi, che abbiamo sogni immensi e irrealizzabili. Anna ci coinvolge e ci chiede solo di essere accolta.

L’appuntamento successivo è previsto il 10 novembre alle ore 18.00 con ISTANTI: una proposta di teatro-canzone con voce e clarinetto Francesco Seri.

BIGLIETTERIA

Intero € 10,00

Ridotto under25 e over65 € 8,00

Abbonamento 4 spettacoli

Intero € 30,00

per chi ha diritto al biglietto ridotto € 24,00

Programma completu su www.laboratoripermanenti.com