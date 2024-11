Arezzo, 12 novembre 2024 – Al Teatro Petrarca lo spettacolo Omini Piccini: sul palcoscenico 85 studenti del progetto "Teatri in Viaggio"

Al Teatro Petrarca di Arezzo, due recite sono riservate alle scuole e una aperta alla città, il 21 novembre, ore 20.00 Uno spettacolo Venti Lucenti con la partecipazione degli studenti del Progetto “Teatri in Viaggio” di Fondazione CR Firenze in collaborazione con Venti Lucenti e Fondazione Guido d’Arezzo. Studenti delle scuole primarie Leonardo Bruni e Pio Borri di Arezzo Allestimento scenico Venti Lucenti

Clicca qui per la cartella stampa digitale

Giunge alla sua seconda edizione “Teatri in Viaggio”, il progetto di Fondazione CR Firenze realizzato a cura di Venti Lucenti e in collaborazione con Fondazione Guido D’Arezzo che si pone l’obiettivo di avvicinare bambini e adulti alla musica sinfonica e all’opera lirica attraverso lo spettacolo originale OMINI PICCINI, nel quale è prevista la presenza in palcoscenico di studenti delle classi primarie di Arezzo insieme ad attori ed artisti professionisti.

Lo spettacolo è il momento conclusivo di un percorso di formazione a scuola a cura di Venti Lucenti che ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie aderenti al progetto e prevede al Teatro Petrarca di Arezzo due date riservate alle scuole il 22 novembre alle ore 9.00 e alle 10.45 e una data aperta al pubblico il 21 novembre alle 20.00.

Cos’è un Omino piccino? L’Omino piccino siamo un po' tutti, caduti per caso in qualche posto e in qualche ora da un cielo lontano… e atterrati qui! E così, una volta arrivati, pieni di desiderio e di dubbi ci avventuriamo in questo strano mondo fatto di stimoli, di sollecitazioni e di miliardi di occasioni prese e alle volte mancate… Allo stesso modo anche questo Omino, caduto per caso in un posto speciale, ci guiderà in un’avventura di speranza, di salti, di incontri e di stramberie che un pò come per tutti si dipana dentro una musica travolgente e l’incontro con personaggi bizzarri.

Alla fine l’Omino capirà che è forse sciocco credere come fanno in molti di essere “grandi qualcosa”, poiché siamo tutti, in un modo o nell’altro, sempre anche un po’ "Omini piccini".

Il 21 e 22 novembre va in scena Teatro Petrarca di Arezzo OMINI PICCINI, spettacolo originale di Manu Lalli, che ne ha curato la scrittura scenica, la regia e i costumi, con una recita aperta al pubblico e due recite riservate alle scuole. Uno spettacolo Venti Lucenti con musiche tratte dal grande repertorio sinfonico e operistico (Rossini, Offenbach, Leoncavallo, Debussy) e le scene di Daniele Leone. In scena gli attori Chiara Casalbuoni, Francesco Grifoni, Leonardo Pesucci, Giorgia Tomasi, Viola Picchi Marchi, Lorenzo Bartolini, Marco Burberi insieme ad 85 studenti delle scuole primarie Leonardo Bruni e Pio Borri dell’IC Cesalpino di Arezzo.

Gli studenti delle scuole coinvolte in palcoscenico hanno seguito un percorso di formazione teatrale a scuola, iniziato a ottobre 2024, a cura dei formatori di Venti Lucenti: il progetto “Teatri in Viaggio”, infatti, si pone l’obiettivo di avvicinare, attraverso il Metodo di Teatro Inclusivo di Venti Lucenti, giovani e adulti alla musica sinfonica e operistica attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti in scena.

“Il progetto “Teatri in viaggio” vuole portare le bambine e i bambini a conoscere e amare la musica sinfonica e l’opera lirica attraverso il loro diretto coinvolgimento in una pièce teatrale – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Siamo infatti convinti che per amare il teatro sia necessario conoscerlo e viverlo fin da piccoli. L’esperienza con Venti Lucenti offre ai giovani partecipanti l’occasione di avvicinarsi a questo linguaggio artistico in maniera coinvolgente ed entusiasmante. Auguro ai giovani protagonisti di Omini Piccini di cogliere la ricchezza di questo momento e ci auguriamo come Fondazione che questa nuova messa in scena possa avere come sempre un effetto contagioso che arrivi alle famiglie e agli amici”.

«Avvicinare i più piccoli al teatro e alla musica per sviluppare la loro capacità di ascolto e far scoprire loro modi diversi di approcciarsi alla narrazione e alla melodia. Un progetto di particolare significato, uno stimolo ad interagire con contenuti coinvolgenti e diversi da quelli ai quali oggi sono abituati i più giovani. Questo progetto, il percorso formativo che ha visto coinvolte le nostre scuole, e questo spettacolo rispondono appieno a questo intendimento»” dichiara il Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli.

Manu Lalli, regista e direttrice artistica di Venti Lucenti: «Siamo felici di realizzare anche quest’anno il progetto “Teatri in Viaggio” di Fondazione CR Firenze in collaborazione Fondazione Guido d’Arezzo. Dopo lo spettacolo “Alice”, debuttato a marzo del 2022 al Teatro Petrarca di Arezzo, le atmosfere sognanti de “Il mago di Oz” ad aprile 2024 di nuovo sul palco aretino, abbiamo pensato fosse importante dare continuità a questo percorso formativo intrapreso assieme, guidati dalla convinzione comune che fare divulgazione musicale nelle scuole, con i bambini e i ragazzi, sia fondamentale per strutturare, non solo il pubblico di domani ma, anche, i cittadini del futuro. Il teatro e la musica sono veicolo di numerosi valori e le storie narrate sono sempre un’occasione di riflessione e confronto, elementi che aiutano il giovane pubblico nel suo percorso di crescita, seminando cultura che con il tempo e la cura, germoglierà. E’ vero che la pazienza e la costanza sono virtù che non caratterizzano il nostro tempo ma proprio per questo, necessitano di essere poste nuovamente al centro del nostro agire»