Arezzo, 22 novembre 2024 – Al mercatino di Natale del Prato i dolci e le golosità degli “chef” di Casa Thevenin

Il ricavato della vendita destinato ai progetti dell'Istituto di via Sassoverde

Si conferma e si rinnova l'appuntamento di Casa Thevenin con la Città del Natale. Anche per questa edizione aretini e turisti potranno fermarsi ad acquistare le delizie proposte dai volontari della Fondazione Thevenin al Mercatino di Natale che da sabato 16 novembre anima il Prato di Arezzo. Pan di zenzero, cantucci e biscotti natalizi, dolcetti vari, mele caramellate, gustosi e colorati cake pops, sono le delizie che possono essere acquistate nella “casina” Thevenin, tutte rigorosamente fatte in casa dagli amici e dai cuochi di via Sassoverde con l’ausilio delle ospiti dell’Istituto. Non mancheranno poi in prossimità della festa dell'Epifania le speciali calze colorate che verranno proposte per grandi e piccini.

“Conosciamo la generosità degli aretini, che non finirò mai di ringraziare per la vicinanza e l'affetto che dimostrano per il nostro Istituto – ha dichiarato il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri. - E' grazie a questo riconoscimento da parte della Città che siamo riusciti fin qui a realizzare numerosi di quei progetti destinati a migliorare sotto i più vari aspetti le attività, l'accoglienza, la cura che intendiamo riservare alle nostre ospiti, tutte iniziative alle quali sarà destinato anche il ricavato di questa vendita natalizia. Arezzo ha dato molte volte prova di essere una città generosa e solidale e sono certo che sarà vicina al Thevenin anche in questa gioiosa occasione”.