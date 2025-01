Arezzo, 31 gennaio 2025 – Al Masaccio arriva Maria Amelia Monti

Lunedì 3 febbraio alle 21 in scena “Strappo alla regola” scritto e diretto da Edoardo Erba. E’ il terzo appuntamento con la stagione teatrale a San Giovanni Valdarno

Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Grandi narratori, ironia, imprese sportive, commedia per una stagione ricca di temi e suggestioni.

Prossimo appuntamento con la stagione del Teatro Masaccio in programma lunedì 3 febbraio al cinema teatro Masaccio con “Strappo alla regola” scritto e diretto da Edoardo Erba. Protagonista l’attrice italiana Maria Amelia Monti, conosciuta per la sua versatilità e talento, capace di passare con disinvoltura dal teatro alla televisione e al cinema. È nota soprattutto per la sua capacità di interpretare ruoli comici ma anche drammatici, e ha lavorato in numerose produzioni televisive e teatrali. Il suo stile di recitazione è sempre molto naturale, ma con una forte intensità emotiva.

Insieme a lei la talentuosa attrice italiana Claudia Gusmano.

Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell’orrore. Orietta, un personaggio secondario del film, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli uscendo da uno strappo dello schermo, si ritrova così nella sala cinematografica deserta dove incontra Moira, la maschera del cinema.

Tra le due donne si innesca un dialogo divertente e a tratti surreale, Moira cerca di convincere Orietta a ritornare nel film e l’altra invece determinata a rimanere dov’è cerca di convincere Moira a cambiare il suo destino e a trovare “lo strappo” per cambiare la sua vita.

Con una inedita interazione fra teatro e cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, la nuova commedia di Edoardo Erba tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori.