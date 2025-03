Arezzo, 28 marzo 2025 – Venerdì 4 aprile alle ore 18.00, presso la libreria Mondadori di via Roma 15, avrà luogo la presentazione di Affresco in tre atti, il nuovo romanzo di Fabio Sibio edito Bertoni Editore. A dialogare con l’autore troviamo Viviana Rizzetto, della libreria Mondadori, e Gabriele Marco Liberatori della redazione del magazine WeAre, che è anche media partner dell’evento. Attraverso la vicenda di Filippo e Carmela, i due protagonisti che si incontrano e ri-incontrano sullo sfondo di un paese della Calabria, il romanzo ha come filo conduttore una tematica vicina all’esperienza di tantissimi italiani: quella dell’emigrazione interna, con tutte le difficoltà e i dubbi sul sé che si porta dietro. Ma non solo questo, perché, dagli anni ‘80 al presente (e forse, il futuro?) assistiamo alla crescita e il rimpianto, la ricerca dell’identità e delle radici, i rapporti familiari e l’amore. Chi non si è mai chiesto: cosa sarebbe successo, se…? Se avessimo fatte scelte diverse, se le avessero fatte i nostri genitori? Se avessimo saputo ciò che sappiamo ora, se avessimo avuto il coraggio? E lo riviviamo attraverso Filippo e Carmela, nei loro tre atti che dipingono un indimenticabile affresco italiano, nel quale ritrovare un po’ di ognuno di noi. Dal sito dedicato al romanzo: “Carmela e Filippo. Due vite che scorrono parallele a migliaia di chilometri di distanza, apparentemente inconciliabili, che d’estate si intrecciano a San Ermete, un piccolo paese calabrese, dove ogni agosto si compie il rito: chi è emigrato ritorna a casa carico di sentimenti contrastanti e aspettative; chi è rimasto guarda con un misto di curiosità, ammirazione o fastidio quelli che tornano. Una storia che si sviluppa in tre atti, tre momenti diversi della vita dei protagonisti, lungo un arco temporale che va dalla fanciullezza all’età adulta: tre snodi destinici, che aprono una finestra su quello che li ha portati a essere ciò che sono in quel preciso momento e su quello che potrebbero diventare. Un affresco: delle dinamiche che si sviluppano tra gli esseri umani, nei paesi, come nelle città; dei loro due mondi personali, che diventano uno nei caldi mesi d’estate; dei tempi dove questi mondi si esprimono, con le loro tradizioni, le loro mode, la loro umanità. Un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni: quanto ciò che si prova può andare al di là dei luoghi, del tempo e dello status sociale, diventando quasi incomprensibile? Una storia sulle possibili sfaccettature dell’amore, sulle radici e i sentimenti per i propri legami e le proprie origini.”. L’evento sarà gratuito e senza necessità di prenotazione. Per ulteriori informazioni, contattare la Libreria Mondadori al numero 0575 083162