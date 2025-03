Ad Arezzo prosegue Psychè, con un appuntamento per famiglie insieme alla psichiatra e psicanalista Adelia Lucattini

Arezzo, 27 marzo 2025 – Prosegue con un appuntamento pensato per le famiglie con la psichiatra e psicanalista Adelia Lucattini la prima edizione di Psychè, rassegna dedicata alle scienze della mente promossa dalla Biblioteca Città di Arezzo in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo e Fraternita dei Laici. Venerdì 28 marzo alle 17.00 la dottoressa, ordinario ed esperta di bambini e adolescenti, già dirigente nel Dipartimento di Salute Mentale di Arezzo, presenterà presso la sala CAMU della Fraternita dei Laici (via Giorgio Vasari 6) il saggio divulgativo “Psicoanalisi e bambini: vademecum per i genitori” (Carena Editore). Un’opera fondamentale per chi lavora nel campo dello sviluppo evolutivo, della prevenzione e della cura, così come dell'ambito educativo, nata dalla collaborazione con la giornalista scientifica Marialuisa Roscino. Partendo dall'importanza della maternità interiore e della relazione prenatale, Adelia Lucattini approfondirà l’importanza del contesto relazionale come punto di intervento principale nell'ambito psichico. Attraverso il lavoro con i genitori e l'analisi della funzione analitica della famiglia, si cerca di costruire una genitorialità consapevole e attenta, accompagnando grandi e piccoli nel percorso relazionale con un incentivo a esplorare il mondo attraverso il gioco, il racconto e l'interazione emotiva, aprendo così a nuove possibilità di comprensione e cura (ingresso gratuito).

“Questo libro raccoglie in senso temporale lo sviluppo psichico del bambino – spiega Adelia Lucattini – il bambino dalla gestazione agli 11 anni di età. Esplora inoltre la relazione madre-bambino, le relazioni coppia-bambino, genitori-bambino. Un'attenzione particolare è data anche all'equilibrio di coppia, alla depressione post partum, ai cambiamenti psichici implicati nel diventare genitori. Questa raccolta ragionata vuole dare delle informazioni facilmente fruibili, attraverso la forma dialogica dell'intervista, del funzionamento della mente e delle relazioni primarie del bambino, delle relazioni della coppia genitoriale e coniugale, fino a una selezione dedicata ai disturbi psicologici lievi che si possono trovare nei piccoli e che è importante che gli adulti conoscano per facilitare una diagnosi precoce”. E prosegue: “Come analista ho inteso portare la psicoanalisi a tutti, soprattutto a coloro che non ne abbiano mai sentito parlare o che pur conoscendo la parola non sappiano di che cosa si tratti. I testi sono redatti in un linguaggio accessibile, prestando attenzione al rigore scientifico e al contempo esplicitando termini e concetti in un linguaggio comprensibile”.