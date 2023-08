Acne felina, le cause? Stress e plastica

L’acne felina è un fenomeno diffuso, non grave, ma, se trascurato, può degenerare in infezione vera e propria. Le ghiandole sebacee si infiammano e iniziano a lavorare peggio, creando dei comedoni nerastri, specie sotto il mento. Le ghiandole sebacee producono e rilasciano il sebo, una sostanza densa ed oleosa che serve a proteggere la pelle e mantenerla idratata. Questa condizione predispone ad infezioni batteriche secondarie, che danno origine a noduli o pustole, al tatto percepibili come croste. Nei gatti può comparire a qualunque età, già da pochi mesi di vita fino a oltre 10 anni. Lo stress è, spesso, una delle cause, come ad esempio il rientro da un periodo di lontananza dal proprio ambiente, dopo una vacanza oppure l’introduzione di nuovi animali conviventi. I sintomi dell’acne felina possono essere simili alle infezioni da tigna, acari della pelle o da lieviti. Il medico veterinario escluderà, innanzitutto, altre possibilità, valutando la salute generale del gatto. È necessario disinfettare il mento e seguire trattamenti aggiuntivi con antibiotici ed, eventualmente, corticosteroidi topici o sistemici. Oltre allo stress, è stato scoperto che anche le ciotole in plastica, che contengono alti livelli di batteri, possono essere un’altra causa di acne felina.

Elettra Squilloni

Veterinario