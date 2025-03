A Sansepolcro Masterclass di chitarra con Elia Portarena

Arezzo, 4 marzo 2025 – A Sansepolcro l’8 e 9 marzo presso il CentroStudi Musicali della Valtiberina si svolgerà un Incontro - Masterclass di chitarra con Elia Portarena

Si rivolge a qualunque livello a partire dai primi corsi, fornendo strumenti concreti per affrontare le difficoltà quotidiane dello studio miranti a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio strumento e ottenere stimoli per proseguire con motivazione e determinazione.

Per i chitarristi più esperti, la masterclass offrirà un'opportunità per perfezionare il repertorio e la tecnica, con un'attenzione particolare alla preparazione di concorsi, concerti e audizioni, tutto questo a partire dall’esperienza diretta dello stesso docente. L’obiettivo sarà quello di affinare la musicalità, migliorare l’interpretazione e affrontare con maggiore sicurezza le sfide di una performance dal vivo. L’approccio sarà anche orientato alla gestione dell’ansia da performance e alla cura dei dettagli che fanno la differenza in una performance di alto livello.

Infine, uno degli obiettivi fondamentali sarà quello di creare un ambiente di scambio e crescita reciproca, dove partecipanti di diversi livelli possano confrontarsi, imparare gli uni dagli altri e arricchire la propria visione musicale.

La condivisione di esperienze e conoscenze favorirà un’atmosfera stimolante e motivante per tutti.

https://www.studimusicalivaltiberina.it/scheda-portarena

https://www.facebook.com/100057481567940/videos/pcb.1106542217938487/1656346385239059

Biografia di Elia Portarena

Hanno detto di lui:

- “Andrés Segovia sarebbe stato felice di ascoltarti” – M° Pavel Steidl

- “Il tuo talento e la tua passione ti permetteranno di realizzare cose incredibili” – M° Leo Brouwer

- “Credo che tu, sia in potenza che in atto, possa essere uno dei campioni della musica” –M° Angelo Gilardino

- “Elia Portarena sembra anch’egli un cavaliere, ma non di ventura: il suo gioco aristocratico, la compostezza e la noblesse del suo stile fanno pensare a un Templare che non rinuncia mai alle regole dell’ordine, nemmeno quando ha a che fare con pagine in cui l’esteriorità virtuosistica prevale sui contenuti musicali” – M° Angelo Gilardino – editoriale Suonare News febbraio 2022

- “È un giovane talento con elevate capacità tecniche e una forte sensibilità” – M° Marcin Dylla

- “La personalità, l’alta tecnica e l’alta musicalità di questo giovane talento sono i primi ed evidenti doni che afferrano l’ascoltatore” – Accademia di Musica Stefano Strata – Pisa

Elia nasce a Orvieto (Umbria) nel maggio 2000. Inizia lo studio della chitarra classica a 6 anni con il padre. All’età di 13 anni è ammesso al Conservatorio Statale di Musica Giulio Briccialdi di Terni nella classe del M° Roberto Fabbri e successivamente, presso lo stesso conservatorio, studia con i Maestri Emanuele Segre ed Emiliano Castiglioni. Nel 2019 consegue il Diploma Accademico di Primo Livello con il massimo dei voti Lode e Menzione d’Onore contestualmente al diploma di maturità presso il Liceo Musicale di Terni. Prosegue il corso di studi presso il Conservatorio Statale di Musica Domenico Cimarosa di Avellino nella classe del M° Aniello Desiderio e, anche qui, consegue brillantemente il Diploma Accademico di Secondo Livello con il massimo dei voti Lode e Menzione d’Onore. Nel mese di ottobre 2024 consegue il Diploma di Accademico di Secondo Livello in Musica da Camera con il massimo dei voti e Lode presso il Conservatorio Statale di Musica Giulio Briccialdi di Terni.

Presso il Conservatorio Cimarosa frequenta la Master Annuale Post Graduate di Secondo Livello di Alto Perfezionamento in Interpretazione musicale per chitarra nell’A.A. 2021/2022, ottenendo la borsa di studio per essere risultato uno dei migliori allievi del corso. Frequenta le masterclass annuali di alto perfezionamento dei Maestri Aniello Desiderio, Paolo Pegoraro e Zoran Dukic presso l’Accademia di Musica Stefano Strata di Pisa dove rispettivamente ottiene la borsa di studio come miglior allievo nel 2016, 2018, 2021. Si perfeziona anche con i Maestri Andrea De Vitis e Frédéric Zigante nelle rispettive masterclass annuali presso il Collegium Artis di Frascati e il Festival Corde di Primavera di Frosinone. Nel 2016 a soli 16 anni apre il concerto dei Los Angeles Guitar Quartet presso la Filarmonica di Brno in Repubblica Ceca. Nel 2017 il Comitato Scientifico del Concorso Internazionale “Michele Pittaluga” lo seleziona come miglior giovane chitarrista e nel mese di settembre dello stesso anno debutta presso il Conservatorio di Alessandria in occasione del 50° Convegno Internazionale di Chitarra. Il M° Angelo Gilardino lo sceglie come dedicatario per una delle sue ultime opere dal titolo “Sicut lilium inter spinas” (Poemetto per chitarra dedicato a Elia Portarena), che egli stesso esegue in prima assoluta in occasione della Edizione 2020 dell’Italian Guitar Campus a Chianciano Terme. Le Edizioni Curci ne curano l’edizione cartacea e il 16 novembre del 2023 ne segue l’uscita che riporta la diteggiatura di Elia Portarena.

Nel 2021 pubblica il suo primo CD dal titolo “Le Départ” per l’etichetta discografica DotGuitar dove incide il brano dedicatogli dal M° Angelo Gilardino e il brano inedito “Fantaisie variée sur le Carnival de Venise, Op. 5” del chitarrista italiano Marco Aurelio Zani de Ferranti. È tra gli esecutori dei brani contenuti nel CD distribuito con la rivista di chitarra Suonare News a giugno del 2023 per essere risultato tra i migliori allievi del Corso di Perfezionamento Chitarristico della Seicorde Academy di Brescia edizione 2021, che ha avuto come docenti il M° Marco Tamayo e il M° Giulio Tampalini. Ha partecipato a masterclass individuali di perfezionamento con i Maestri Marco Tamayo, Leo Brouwer, Marcin Dylla, Thomas Offermann, Frédéric Zigante, Zoran Dukic, Giulio Tampalini, Pavel Staidl, Lorenzo Micheli, Carlo Marchione, Lucio Matarazzo, Aniello Desiderio, Arturo Tallini, Paolo Pegoraro, Emanuele Segre, Fernando Espi, Masayuki Kato, Antonio Duro. È invitato a festival ed eventi musicali in Italia, Croazia, Spagna, Portogallo, Germania, Francia, America, Austria e ad oggi si è esibito in luoghi prestigiosi quali la Cattedrale di Coria in Spagna, la Cappella della Sala Gotica degli Alcázares Reali di Siviglia, il Temple du Foyer de l’Âme di Parigi, il Museo Nazionale Grão Vasco di Viseu in Portogallo, il Kunstmuseums di Bonn e il Musikverein di Vienna. È invitato a far parte di giurie in concorsi chitarristici e a tenere masterclass. Oltre ad esibirsi come solista, dal 2022 con il fratello Ludovico, violinista diplomato, costituisce il duo chitarra-violino. Ad unire Elia e Ludovico, oltre al legame fraterno, è l’amore per la musica che ha fatto parte delle loro vite fin dai primissimi anni di età. Insieme danno vita ad un duo estremamente affiatato. Il loro ultimo concerto si è tenuto lo scorso 13 novembre presso il Teatro del Casinò di Sanremo in occasione del Festival Chitarristico Internazionale “Città di Sanremo”.

È vincitore di oltre 65 concorsi nazionali e internazionali tra cui: 1° Premio 8° J. S. Bach International Guitar Competition Tokyo, 1° Premio Guitar Competition “Ciudad de Coria”, 1° Premio 8° Concurso Internacionales de Guitarra Alhambra de Valencia, 1° Premio IX Concurso Internacional de Guitarra Clásica de Sevilla, 1° Premio International Guitar Competition Guitartalent ’16 di Brno Repubblica Ceca, 1° Premio 4th International Guitar Competition “Bale-Valle Live Guitar” in Croazia, 1° Premio Assoluto 10° Concorso Internazionale di Chitarra “Alirio Diaz”, 1° Premio IX Sanremo International Guitar Competition, 1° Premio Assoluto 6th Mantovani International Guitar Competition,1° Premio XV International Classical Guitar Competition Enrico Mercatali, 1° Premio 24° Concorso Nazionale Chitarristico Giulio Rospigliosi, 1° Premio Festival Internazionale dell’Adriatico Andrés Segovia, 1° Premio 26° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti Città di Barletta,1° Premio Festival Internazionale della Chitarra Mottola, 2° Premio VII Concurso Internacional de Guitarra de Gandia, 2° Premio International Guitar Competition Alirio Diaz International Rust, 2° Premio Concurso Internacional de Guitarra de Madrid, 2° Premio International Moscow Guitar Competition, 2° Premio London Guitar International Competition, 2° Premio Forum Gitarre Wien 2016.

Attualmente è docente di chitarra presso i Conservatori di Musica Antonio Vivaldi di Alessandria, Franco Vittadini di Pavia e il Politecnico delle Arti di Bergamo "G.Donizetti - G.Carrara"

Dal 2021 è endorsement D’Addario e sempre nello stesso anno è stato chiamato dalla famosa casa produttrice di chitarre spagnola Alhambra per rappresentarla.