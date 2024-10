A Cortona la IX edizione di “Lo Scrittore, il Libro e il Lettore”

Arezzo, 17 ottobre 2024 – La città di Cortona ospiterà, dal 18 al 20 ottobre, un evento culturale di grande rilevanza: “Lo Scrittore, il Libro e il Lettore”, promosso dalla FUIS. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, si terrà presso la Sala Pancrazi del Complesso Sant’Agostino e proporrà tre giorni intensi di incontri, presentazioni e anteprime dedicate al mondo della letteratura e dell’editoria.

L’evento promosso dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), la principale organizzazione degli scrittori in Italia, in collaborazione con Federintermedia, l’Associazione Europa Comunica Cultura e Bertoni Editore, è il primo festival letterario a marchio FUIS che pone al centro della scena lo scrittore, come motore della creazione e della comunicazione culturale.

Il Festival prevede un ricco programma di incontri: presentazioni di libri, laboratori, seminari e tavole rotonde dedicate a temi cruciali come la lettura, il libro come volano culturale e turistico, il fare impresa culturale e la creazione di una rete editoriale nelle province italiane. Il format itinerante del Festival, che ha già toccato città come Pesaro, Narni e Civitavecchia, si propone di stimolare la riflessione e la diffusione della cultura attraverso una serie di eventi che mettono in dialogo autori, lettori e territorio.

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo venerdì 18 ottobre alle ore 14 con la proiezione del corto animato “IL CARRO DEI COLORI”, in viaggio con Pietro Vannucci e Luca Signorelli per conoscere l’arte del disegno. Il corto è stato realizzato da Valentina Mondini, con testi di Mirko Revoiera e la supervisione di Marco Pareti e vedrà la partecipazione degli studenti del Liceo Classico e Artistico “Luca Signorelli” di Cortona.

Alle ore 16,00 a presentarsi al pubblico sarà la casa editrice Cultura e Salute Editore. A seguire, due importanti anteprime letterarie. Alle ore 17, sarà presentato il libro “E Se Avessi...” di Giuliana Bianca Caleri, una storia radicata nel territorio e caratterizzata da un forte messaggio di riscatto. Subito dopo, alle ore 18, sarà la volta di Monia Romanelli con il suo ultimo lavoro, “Il Vento Seduttore”, un’opera intrigante e coinvolgente.

Il pomeriggio di sabato e quello di domenica vedranno protagoniste diverse case editrici, che avranno l’opportunità di raccontare la loro visione e linea editoriale, con un fitto calendario di presentazioni di libri. Un momento speciale è in programma per sabato alle 16.00, con un incontro dedicato alla narrativa con diversi autori a confronto.

La manifestazione si concluderà in grande stile domenica 20 ottobre, con uno spazio dedicato anche alla poesia, a cura di Furio Durando, che introdurrà al pubblico alcuni illustri poeti contemporanei. Un’opera che promette di catturare l’attenzione di lettori e critici con una trama intensa e coinvolgente.

“Lo Scrittore, il Libro e il Lettore” si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della lettura e della cultura, un’occasione per incontrare autori, scoprire nuove pubblicazioni e immergersi in un contesto stimolante e ricco di spunti di riflessione.

