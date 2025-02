Arezzo, 18 febbraio 2025 – Come si fa una fanzine? A CasermArcheologica sabato 1 marzo laboratorio per tutte le età Ospite la rivista RatPark Magazine

Partire da un foglio bianco per raccontare il proprio mondo. Sabato 1 marzo alla Casermarcheologica di Sansepolcro si terrà un workshop dedicato alla produzione di fanzine, piccole opere cartacee molto in voga negli anni ‘70. Dopo il successo dello scorso anno ad Anghiari, la rivista RatPark Magazine, trimestrale culturale indipendente di Firenze, torna in Valtiberina per riproporre il suo laboratorio in una forma nuova e ha scelto gli spazi di via Aggiunti 55. Un progetto manuale e interattivo, improntato alla creatività, partendo da oggetti di uso comune e adatto a tutte le età.

Ma cos’è una fanzine? Si tratta di un piccolo prodotto cartaceo realizzabile a partire da un semplice foglio di carta, il quale, debitamente ripiegato, permette di ottenere un libretto di poche pagine. Uno spazio compatto dove esprimere la propria creatività e fantasia e che può diventare la custodia di sogni, interessi, pensieri e passioni. Le fanzine sono state anche un fortunato formato di stampa underground, utile alla diffusione delle movimenti culturali underground, grazie alla loro riproducibilità tecnica facile ed economica.

Il workshop si svolgerà sabato 1 marzo dalle 16 alle 18 e sarà tenuto da Marta Civai, graphic designer e art director della rivista. Il prezzo per l’iscrizione è di 20 euro e il corso, per ragioni di spazio, è a numero chiuso con un massimo di 20 posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria.

A seguire, dalle 18 alle 20, la redazione di RatPark presenterà l’ultimo numero della rivista dal titolo Radici, pubblicato il 21 gennaio 2025, in dialogo con le esponenti di CasermArcheologica e del giornalista del quotidiano “Il manifesto” Gianni Beretta. La presentazione sarà a ingresso libero.

RatPark Magazine, rivista fondata a Firenze nel settembre 2022, è oggi una realtà di riferimento nel settore dell’editoria indipendente italiana. In oltre due anni di attività, RatPark ha pubblicato ben otto numeri regolari (con il nono in uscita a fine marzo) e tre fanzine speciali. La redazione, insieme ai suoi collaboratori, ha utilizzato le fanzine per pubblicare illustrazioni originali (Istruzioni per rompere la gabbia, settembre 2023), raccogliere articoli tematici (Frammenti sui generis, febbraio 2024), e dare risalto a scrittori emergenti (Kenotica, settembre 2024). Questo per dimostrare che le fanzine, a fronte del loro formato ridotto, hanno possibilità espressive infinite.

Il workshop anticipa il nuovo numero: il 21 marzo uscirà La Truffa, nono capitolo della rivista RatPark Magazine e il tema costituirà la base del laboratorio.

CasermArcheologica, esempio di riqualificazione urbana avviato a Sansepolcro nel 2013, da anni organizza laboratori interattivi nei suoi spazi e ha deciso di ospitare il workshop di RatPark data la sua capacità di unire le persone nella produzione di un lavoro editoriale, ma anche artistico.