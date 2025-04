50ª Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana, l'inaugurazione

Arezzo, 26 aprile 2025 – Si è svolta nell'Auditorium della Sala del Cassero, la cerimonia di inaugurazione della 50ª Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana, che si protrarrà fino al 4 maggio ad Anghiari. A caratterizzare l'edizione 2025 tradizione e innovazione, tante iniziative in programma e come sempre le eccellenze del fatto a mano che mettono in evidenza le qualità delle opere prodotte dagli artigiani e che i visitatori possono ammirare nelle botteghe del centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia.

Cinquant'anni rappresentano un compleanno importante, raccontano la longevità di un evento che nel corso del tempo è diventato punto di riferimento per l'artigianato del centro Italia, testimoniano il profondo legame con Anghiari e sviluppano allo stesso tempo la strada verso nuovi orizzonti. Non un punto di arrivo, ma un ulteriore passaggio in direzione futuro. Di questo si è parlato nel corso della cerimonia di inaugurazione a cui hanno partecipato gli organizzatori, i rappresentanti di istituzioni e sponsor e gli illustri ospiti presenti.

Ad aprire la serie degli interventi è stato il sindaco di Anghiari, presidente dell'Ente Mostra e della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, poi è stata la volta del Prefetto di Arezzo Sua Eccellenza Clemente Di Nuzzo, del consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, dell'assessore del Comune di Anghiari Ilaria Lorenzini, del presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi, del presidente della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Paolo Sestini, del presidente di CNA Valtiberina Livio Sassolini, del Presidente di Confartigianato Arezzo Maurizio Baldi, del direttore artistico dell'Ente Mostra Paola De Blasi, del Provveditore agli Studi di Arezzo Lorenzo Pierazzi.

La cerimonia si è aperta con il minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco e con la benedizione della Mostra effettuata dal Parroco di Anghiari Don Alessandro e si è conclusa con la consegna di alcuni riconoscimenti: in primis quelli previsti per i fondatori Piero Calli e Francesco Testerini, poi per otto artigiani con il maggior numero di partecipazioni alla mostra: Roberto Baragli, Il Tombolo di Anghiari, Antichità Calli, Falegnameria Leonardi, Busatti, Valerio Dragonetti, Mastro Santi e Acetaia San Matteo.

Dopo la cerimonia si è svolta la visita a Palazzo Pretorio per ammirare la collaterale “I Mestieri dell'Arte fra Tevere e Arno” con oltre 150 opere di artigianato artistico realizzate da 33 botteghe d'arte. Questa mattina la Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana ha preso ufficialmente il via, accompagnato dalla presenza di tanti visitatori. Iniziate anche le Masterclass che nei giorni della manifestazione permetteranno a tutti di immergersi nel mondo dell'artigianato, ammirando e scoprendo da vicino il processo lavorativo che caratterizza la produzione (calendario masterclass su www.mostramercatovaltiberina.it).

Lunedì 28 aprile alle ore 10:30 sempre all'interno dell'Auditorium di Anghiari è in programma un interessante convegno aperto a tutti sul tema “Ricambio generazionale nel settore dell'artigianato artistico toscano”. Parteciperanno anche la coordinatrice di Artex Centro per l'artigianato artistico della Regione Toscana, arch. Elisa Guidi e il curatore del Master sul Gioiello dell'Università di Siena, prof. Paolo Torriti. Nell'occasione verrà consegnato il Premio Leonardo Da Vinci 2025 agli artigiani e agli studenti degli Istituti Superiori un Indirizzo Artistico che realizzeranno le creazioni più creative ed originali.

GLI ORGANIZZATORI DELLA MOSTRA