Voto online per un giovane talento

di Andrea Lorentini

Sarà ancora una volta all’insegna dei valori dello sport, la terza edizione de L’Aquila d’Oro. L’evento, promosso dalla Ginnastica Petrarca in sinergia con il comune di Arezzo e con il Coni, è in programma martedì 11 luglio nella cornice della Fortezza Medicea, con inizio alle 21,15. Una serata, proposta alla città, in cui celebrare e raccontare le storie virtuose di atleti e di personalità della società civile che, con la loro azione, hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair-play.

Dopo la presenza di Sara Simeoni nel 2022, il protagonista della terza edizione sarà il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo su strada Daniele Bennati che riceverà il premio "Aquila d’Oro-Il valore nel successo". Tra i momenti caratterizzanti rientrerà il messaggio in apertura del presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò.

A seguire un prezioso contributo alla serata arriverà dalla simpatia dell’attore, comico e cantante Sergio Sgrilli, presenza stabile nel cast di Zelig. Ulteriori momenti di intrattenimento saranno scanditi dalla musica della sezione di Siena della Fanfara dei Bersaglieri, dall’esibizione di danza di Nicoletta Tinti, da un reading teatrale di Samuele Boncompagni dell’associazione culturale Noidellescarpediverse e da un’esibizione del gruppo Gymnaestrada della Ginnastica Petrarca alla vigilia della partenza per il World Gymnaestrada di Amsterdam.

La serata, condotta dal giornalista Luca Caneschi con interviste di Francesca Muzzi e Federico D’Ascoli, sarà caratterizzata dalla consegna del premio "Aquila d’Oro" a tre sportivi e a tre esponenti della società civile per le categorie "Impegno e determinazione", "Resilienza" e "Etica e fair play". Un altro riconoscimento, infine, sarà il "Premio Coni" assegnato a un giovane sportivo che verrà scelto direttamente dai cittadini attraverso una votazione su Facebook in programma da domenica 21 a domenica 28 maggio dove ogni utente potrà dare la propria preferenza tra Beatrice Coradeschi (taekwondo), Elisa Ferri (ciclismo), Nicholas Gavagni (atletica leggera), Felice Izzo (biliardo) e Mattia Menditto (tiro con l’arco).

"L’Aquila d’Oro è il premio della città di Arezzo ai valori dello sport – sottolinea Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca – e registra il supporto delle istituzioni, il coinvolgimento diretto della cittadinanza, il sostegno di tanti sponsor e l’adesione convinta di personalità di spessore nazionale del mondo dello sport e dell’arte, a conferma del consolidamento di un evento che ambisce a raccontare lo sport nella sua dimensione maggiormente educativa e formativa".