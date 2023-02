Volley femminile. Vittoria sofferta per la UnoMagliavaldarinsieme

Vince la UnoMaglia

Arezzo, 06 febbraio 2023 - Dopo l'ultima vittoria ottenuta lo scorso dicembre, la squadra Unomagliavaldarinsieme di Lapi riconquista un' agognata vittoria, fortemente voluta, ma anche con tanta fatica.In questo turno di fronte la giovanissima e talentuosa compagine dell' Igor Volley Trecate si è presentata a Matassino desiderosa di punti per sistemare la traballante posizione in classifica. Ne è scaturita una gara avvincente, condita da numerosi alti e bassi caratteristici delle formazioni giovanili, ma anche in questo periodo della squadra valdarnese. Lapi conferma il sestetto delle ultime gare con Monchi in regia, Zatini opposto, al centro il duo Casimirri/Tani, in posto quattro Mariottini e Poggi, libero Morandini. Le gialloblù iniziano alla grande la gara mettendo da subito pressione alle piemontesi con protagonista un'ottima Zatini 5-1, recupera in un primo momento l' Igor 6-6, di nuovo avanti Casimirri e compagne che piazzano l' allungo decisivo a metà del set 17-12, si chiude in scioltezza a 18. Secondo set da incubo, Vighetto dai nove metri piazza dei colpi irresistibili, ricezione ko e parziale mortificante 8-1. Prova pian piano Valdarinsieme a recuperare, Lapi inserisce Mori e Brogi, ci riavviciniamo sul 12-19, ma ormai il divario è troppo grande, si chiude a 16 per le piemontesi ed è 1-1.Nel terzo parziale, salgono in cattedra i nostri due centrali Casimirri e Tani e il pallino del gioco ripassa in mano locale, set comandato dall' inizio con autorità e sicurezza si va sul 2-1 con parziale a 16.Partenza buona anche nel quarto, gialloblù avanti 8-6. poi si spegne di nuovo la luce, Igor ha fiducia, prima ricuce poi passa a condurre 12-8, 17-12, finale anche questo scontato, 2-2 e si va al tie break. Nel set decisivo l'esperienza delle ragazze valdarnesi ha la meglio, la gestione di punti è attenta con Igor molto fallosa in battuta, parziali eloquenti 4-0, 8-3 al cambio campo, 11-7, brivido finale 14-12, chiude Poggi con un bell'attacco 15-12 3-2. Tripudio in campo e sugli spalti (Palamatassino di nuovo sold-out). Protagonista della serata sicuramente Aurora Morandini, autrice di una prova maiuscola senza sbavature con percentuali "bulgare" in ricezione (85% pos, 56%prf), una trascinatrice in difesa, elemento essenziale e di riferimento per tutta la squadra. Nonostante il risultato finale non sia quello sperato, la vittoria seppur di due punti, assume un' importanza straordinaria permettendo alla squadra di Lapi di risalire la classifica e guardare con più fiducia ai prossimi incontri. Unomagliavaldarinsieme vs Igor Volley Trecate 3-2 (25-18;16-25;25-18;16-25;15-12)