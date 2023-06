Us Arezzo Foootball Academy, a Bazzarini affidata la Prima Squadra

Arezzo, 19 giungo 2023 – L’Arezzo Football Academy comunica di aver affidato a Simone Bazzarini la conduzione per la Stagione Sportiva 2023/24 della Prima Squadra nel prossimo campionato di Prima Categoria.

Per Bazzarini è un ritorno al Villaggio Amaranto dove aveva guidato allievi e juniores regionali. Arriva dopo l’esperienza in prima squadra a Tegoleto. Queste le sue prime parole: “Sono molto contento di tornare in un ambiente che conosco e che mi ha cresciuto come allenatore, dandomi la possibilità di guidare pulcini, allievi e juniores.

Cercheremo di affrontare il prossimo campionato con il massimo impegno e serietà, valorizzando i ragazzi che faranno parte della squadra. A luglio già ci ritroveremo per un pre-raduno: l’obiettivo è far conoscere il gruppo, integrando da subito chi arriverà con chi è rimasto”.