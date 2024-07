Tre successi internazionali per Matilde Mariani in Sudafrica

Arezzo, 23 luglio 2024 – Tre successi internazionali per Matilde Mariani. La ventiduenne atleta del Tennis Giotto ha vissuto una lunga trasferta fino al Sudafrica dove è scesa in campo in una serie di tornei nella città di Hillcrest e dove, soprattutto, è riuscita a centrare la prima vittoria in singolare della sua carriera nel circuito ITF World Tennis Tour.

Mariani, colonna portante della squadra femminile di A2 del circolo aretino, ha vissuto un percorso impeccabile dove non ha perso nemmeno un set e dove ha sconfitto in finale per 6-2 e 6-3 la danese Elena Jamshidi, riuscendo così a salire fino al 712° posto del ranking mondiale.

Le soddisfazioni sono proseguite nel doppio, con l’aretina che ha condiviso il campo con Beatrice Stagno e ha trionfato in due tornei da 15.000 dollari: la prima affermazione è arrivata dopo una combattuta finale con le giapponesi Nagomi Higashitani e Michika Oseki terminata al terzo set con i punteggi di 7-5, 4-6 e 10-6, ed è stata seguita dopo pochi giorni da un secondo successo conseguito sulla messicana Amanda Carolina Nava Elkin e sulla giapponese Haine Ogata.

Nella sudafricana Hillcrest ha trovato soddisfazioni anche Guelfo Borghini Baldovinetti che è arrivato fino alla semifinale del doppio. L’estate del Tennis Giotto è caratterizzata da un’intensa attività internazionale con numerosi tornei in Italia e all’estero con alcuni dei suoi migliori atleti.

A spiccare è soprattutto la convocazione di Raffaele Ciurnelli del 2008 nella nazionale italiana Under16 che, da mercoledì 31 luglio a venerdì 2 agosto, sarà impegnata nella fase preliminare della European Summer Cup nella pugliese Latiano dove incontrerà i coetanei di Croazia, Cipro, Grecia, Romania, Serbia, Slovenia e Svezia.

La manifestazione, valida come campionato europeo giovanile, troverà compimento con le finali nella francese Le Touquet in programma tra lunedì 5 e mercoledì 7 agosto, con il portacolori del Tennis Giotto che proverà ad arricchire ulteriormente una stagione già positiva e a dare seguito alla recente vittoria degli Internazionali d’Italia Under16.

Ciurnelli, inoltre, è reduce da un viaggio a L’Aia in Olanda con i tecnici federali dove ha ben figurato al torneo J60 The Hague contro avversari di tutta Europa, centrando una vittoria e una finale nel doppio. Nel gruppo di tennisti del Tennis Giotto impegnati a livello internazionale rientrano anche Zeno Roveri che è stato selezionato dai tecnici federali per vivere un torneo a Parigi nell’Under14, Lorenzo De Vizia che si è misurato al torneo J60 di San Marino nell’Under16 e Filippo Alberti che ha partecipato a un torneo a Monastir in Tunisia.

«La nostra estate - commenta Alessandro Caneschi, responsabile del settore agonistico del Tennis Giotto, - ha preso il via con la grande gioia della vittoria del primo torneo internazionale in singolo di Matilde Mariani, ma siamo entusiasti per le tante esperienze vissute dai nostri atleti e dalle nostre atlete che, partiti dal minitennis, sono oggi capaci di ben figurare in tornei in Italia, in Europa e nel mondo».