Toscana Tour, sfilata di big Ecco il campione olimpico

di Sonia Fardelli

È entrato nel vivo il Toscana Tour all’Arezzo International Horse. Finite le gare riservate ai giovani cavalli, sono iniziate le grandi sfide con il Gold Tour, che vede le categorie più alte, il Silver Tour, Bronze Tour, Juniors Tour, Children Tour e Pony Tour. Una sorta di campionati che giorno dopo giorno sceglieranno i migliori binomi per le finalissime. Teatro delle varie competizioni sugli ostacoli, alti fino a 1,60 metri, il campo in erba Boccaccio e quelli in sabbia Dante e Vasari.

Il clou lo avremo domenica con la finale del Silver Tour la mattina (Piccolo Gran Premio) e quella del Golden Tour nel primo pomeriggio con il Gran Premio alle ore 14.30, la gara più alta e più spettacolare. Ma intanto ogni giorno è possibile godersi competizioni altamente agonistiche con in campo i big dell’equitazione mondiale.

A cominciare da Peder Fredricson (nella foto), il campione olimpico in gara che è arrivato proprio in questi giorni con la sua squadra. La Svezia è infatti presente con 10 cavalieri e 22 cavalli. L’asso svedese gareggerà con tre diversi destrieri. E gli occhi del pubblico saranno tutti per lui. Un personaggio di spicco dell’equitazione mondiale con l’oro a squadre e l’argento individuale ai Giochi di Tokyo nel 2020, preceduti dall’argento individuale a Rio nel 2016 e un argento a squadre ad Atene nel 2004.

"Siamo partiti sotto i migliori auspici – dice Riccardo Boricchi patron dell’Arezzo International Horse – il sole di questi giorni ci sta aiutando tantissimo e le strutture stanno rispondendo al meglio alle esigenze di cavalieri e amazzoni.

Stasera poi in Piazza Grande ci sarà anche un po’ di mondanità con la cena di gala sotto le Logge Vasari. Oltre 150 ospiti illustri, tra cui dovrebbe esserci anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Una serata per dare il via ufficiale all’edizione 2023 del Toscana Tour e presentare anche l’Italian Champions Tour che partirà da Arezzo e terminerà alla Fieracavalli di Verona".

Da oggi fino a domenica negli impianti di San Zeno si sfideranno mille cavalli condotti da numerosi cavalieri e amazzoni. Lo CSI3*, il concorso internazionale con le gare più altre tra cui il Gran Premio, vede questa settimana in campo 25 nazioni, tra cui l’Austria con 5 cavalieri e 13 cavalli, Belgio 3 cavalieri e 10 cavalli, Brasile un cavallo ed un cavaliere, Francia con 13 cavalli e 5 cavalieri. Tra loro il campione Yves Roger Bost, che gareggerà con tre destrieri diversi.

In lizza anche la Germania che schiera 13 cavalieri e 25 cavalli, la Gran Bretagna 18 cavalli e 7 cavalieri tra cui Jack Whitaker. Grande partecipazione dell’Italia, che giocando in casa, può permettersi il lusso di schierare con 124 tra cavalieri e amazzoni e 278 cavalli.

Tra i beniamini del pubblico Emilio Bicocchi, Filippo Bologni, Giacomo Casadei, Natale Chiaudani, Giovanni Consorti, Guido Franchi, Emanuele Gaudiano, Giulia Martinengo, Filippo Martini Di Cigala, Cristian Pitzianti e Alberto Zorzi. Solo per citare alcuni nomi.

Non resta dunque che sedersi in tribuna o direttamente sull’erba e godersi i binomi che volano sugli ostacoli.