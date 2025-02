Terzo posto per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim

Arezzo, 17 febbraio 2025 – Terzo posto per la Chimera Nuoto al secondo trofeo ChiantiSwim.

Venticinque ori, quattordici argenti e otto bronzi è il palmares finale degli atleti e delle atlete della società aretina che, accompagnati dagli allenatori Marco Licastro e Adriano Pacifici, sono scesi in vasca a San Casciano in Val di Pesa con ottimi risultati e con positive prestazioni cronometriche a confronto con diciassette squadre di tutta la penisola.

Le quarantasette medaglie complessive della Chimera Nuoto sono valse il posto sul podio e, soprattutto, hanno permesso allo staff tecnico di cogliere buone indicazioni in vista dei prossimi Campionati Regionali Giovanili Invernali che configurano uno degli appuntamenti più importanti della prima parte di stagione.

Tra i protagonisti del ChiantiSwim sono rientrati Sergio Gramma del 2007 e Sofia Napoli del 2010 che sono arrivati, rispettivamente, al primo e al secondo posto nell’impegnativa sfida Australiana che prevede una gara dove, ogni 50 metri, viene cambiato lo stile di nuoto e viene prevista l’eliminazione diretta dell’atleta all’ultimo posto fino a proclamare la vittoria dell’unico rimasto.

La partecipazione di Gramma alla manifestazione è stata impreziosita dal premio per la miglior prestazione maschile in assoluto, dagli ori nei 50 dorso, nei 200 misti, nei 50 rana e nei 400 stile libero, e dall’argento nei 100 farfalla, mentre Napoli ha festeggiato ben cinque primi posti in 200 e 400 misti, 400 e 800 stile libero, e 200 rana.

La soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta anche da Gaia Burzi del 2007 (oro nei 200 misti e nei 50 e 100 stile libero, e argento nei 400 misti e nei 100 farfalla), Sofia Donati del 2007 (oro nei 50, 100 e 200 dorso, e argento nei 200 misti e nei 50 farfalla), Alessio Menchetti del 2009 (primo nei 200 misti e nei 100 e 200 rana, e terzo nei 400 stile libero), Margherita Mattioli del 2011 (prima nei 50 stile libero e nei 200 farfalla, seconda nei 100 stile libero e terza nei 100 dorso), Martina Minervino del 2007 (prima nei 100 e 200 farfalla), Lorenzo Menchetti del 2006 (primo nei 100 stile libero e secondo nei 200 misti e nei 50 dorso), Giovanni Cantalamessa Carboni del 2010 (primo nei 1500 stile libero, secondo nei 100 stile libero e terzo nei 100 farfalla e nei 200 stile libero) e Tommaso Senesi del 2009 (primo nei 50 stile libero).

Il prospetto dei medagliati ha registrato la presenza anche di Leonardo Pasquini del 2011 (secondo nei 100 rana, 200 misti e 200 dorso), Leonardo Rossi del 2007 (secondo nei 1500 stile libero e terzo nei 200 dorso), Alberto Giorni del 2008 (secondo nei 200 dorso), Beatrice Alvisi del 2010 (terza nei 100 e 200 rana) e Morgana Milagros Domenichelli del 2012 (terza nei 100 rana).

La squadra degli Esordienti della Chimera Nuoto, nel frattempo, ha gareggiato a Cortona nella seconda prova invernale valida per conseguire i tempi per la qualificazione ai campionati regionali del 2025, misurandosi con coetanei di società delle province di Arezzo, Firenze e Siena.

Tra i più piccoli degli Esordienti B ha meritato applausi il gruppo di atleti nati nel 2015 con Dorothy Napoli (prima nei 100 misti e seconda nei 50 stile libero), Noemi Cappanni (prima nei 50 stile libero e terza nei 100 misti), Niccolò Ermini (secondo nei 50 stile libero e nei 100 misti) e Asia Bartolucci (seconda nei 100 misti), invece Matilde Beoni del 2012 e Bernardo Cerofolini del 2013 sono emersi tra gli Esordienti A con i primi posti rispettivamente nei 50 farfalla e nei 50 rana.

Buone prove sono state firmate anche da Giorgio Raffi del 2013 (secondo nei 100 misti e 400 stile libero), da Anna Magi del 2013 (seconda nei 400 stile libero), da Mattia Bianchini del 2013 (terzo nei 400 stile libero) e da Niccolò Gepponi del 2013 (terzo nei 100 dorso).