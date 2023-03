Terranuova senza scampo, Mascia salva l’onore

follonica gavorrano

3

terranuova traiana

1

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra (75’ Blundo), Fremura, Pignat (69’ Barlettani), Dierna (68’ Diana), Pino, Origlio, Souare, Macchi, Ampollini, Marcheggiani (56’ Khribech), Lepri (76’ Lorusso). A disp. Monticelli, Battistelli, Giunta, Poli. All. Bonura.

TERRANUOVA TRAIANA: Scarpelli, Artini, Petrioli (62’ Occhiolini), Farini, Cioce, Gautieri, Dema (69’ Maloku), Massai, Schinnea (46’ Benucci), Ceppodomo (56’ Meucci), Sacconi (80’ Mascia). A disp. Antonielli, Neri, Senzamici, Mazzeschi. All. Calori.

Arbitro: Menicucci di Lanciano.

Reti: 25’ Origlio, 37’, 55’ Pino, 90’ Mascia.

Note: ammoniti Dierna, Barlettani.

BAGNO DI GAVORRANO – Poco da fare per il Terranuova Traiana in Maremma. La formazione di mister Calori cede 3-1 sul campo del Follonica Gavorrano non essendo riuscita praticamente mai ad essere in gara. Il Follonica Gavorrano fa la partita ed al 17’ occasione per Macchi, che in stirata colpisce il palo esterno dopo una bella azione sulla destra di Souare. Al 22’ una delle poche sortite offensive degli ospiti, con Schinnea prova a sorprendere Ombra con un pallonetto dalla trequarti. Al 25’ il Follonica Gavorrano sblocca meritatamente il risultato. Bella conclusione dalla distanza di Origlio che si insacca alla sinistra di Scarpelli. Al 37’ arriva il raddoppio dei padroni di casa. Altra azione prorompente di Souare sulla destra e palla precisa per la testa di Pino, che impatta benissimo e trafigge Scarpelli con una grande incornata. L’arbitro concede un minuto di recupero. Senza particolari sussulti termina così la prima frazione, con il Follonica Gavorrano che conduce sul Terranuova Traiana per 2-0. Alla ripresa Calori prova a rivitalizzare i suoi con un cambio tattico, inserendo subito Benucci al posto di Schinnea. Ma al 55’ il Follonica Gavorrano cala il tris. Grande azione di Pino, che con caparbietà supera un avversario e si invola verso la porta di Scarpelli, che viene battuto dal numero 7 con un bel diagonale all’angolino.

Al 70’ si vede in avanti il Terranuova Traiana, con Benucci che impegna Ombra, abile a sventare in tuffo. Al 71’ di nuovo Khribech vicino al gol, ma Scarpelli ribatte sul sinistro del numero 10. Sulla respinta ancora bravo il portiere a smanacciare in angolo. Poco dopo pericoloso due volte Pino, prima con Scarpelli ancora attento e poi con una deviazione in angolo della difesa. Un quarto d’ora più recupero a disposizione anche per Blundo, il secondo portiere biancorossoblù. All’82’ Meucci sfiora la traversa, con la palla che attraversa pericolosamente tutto lo specchio della porta. L’arbitro concede 4’ di recupero, durante i quali c’è tempo per il gol di Mascia, ben appostato al centro dell’area di rigore.