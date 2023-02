Terranuova, duello con la leader Vezzi e Benucci a disposizione

TERRANUOVA

Terranuova si prepara ad accogliere un’altra capolista. Dopo la storica trasferta dell’Arezzo al Matteini, oggi sarà la volta della Pianese. Il club di Piancastagnaio è al timone del girone E con 45 punti e, assieme al Cavallino, è tra i candidati più accreditati alla promozione in serie C. I padroni di casa, attualmente penultimi, sono ad un passo dalla zona play-out e a soli 6 punti dalla salvezza diretta. Due vittorie consecutive nelle ultime due giornate, la prima per 2-1 con gli amaranto e la seconda spuntata per 0-1 sul campo dell’Ostiamare, hanno risollevato il morale della società di patron Vannelli, che crede ancora nel miracolo. Quella di oggi resta una sfida difficilissima, ma non impossibile. I bianconeri, dal canto loro, hanno alle spalle due pareggi interni con Follonica Gavorrano e Orvietana che hanno costretto la squadra di Bonuccelli a rallentare il passo. Simone Calori dovrà rinunciare al contributo in campo di Artini, squalificato, che potrebbe essere rimpiazzato dal collega Gautieri. Saranno presenti Vezzi e Benucci, usciti dalle rispettive sospensioni e pronti ad alzare il baricentro dell’offensiva biancorossa. All’andata finì 3-2 per gli amiatini. Lo scorso 9 ottobre, nella gara esterna in provincia di Siena, il gruppo capitanato da Sacconi si portò in vantaggio al 39’ con Ceppodomo per poi subire una doppietta di Kouko e la rete di Gagliardi. Un calcio di rigore trasformato da Betti non bastò.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30) TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Scarpelli, Farini, Maloku, Bega, Cioce, Gautieri, Petrioli, Massai, Schinnea, Benucci, Sacconi. A disp.: Antonielli, Neri, Senzamici, Mazzeschi, Mascia, Meucci, Castaldo, Vezzi, Ceppodomo. All.: Calori.

PIANESE (3-4-1-2): Ricco, Morelli, Simeoni, Pinto, Lepri, Modic, Kondaj, Marino, Ledonne, Mugelli, Kouko. A disp.: Balli, Grifoni, Barbetta, Irace, Menga, Lopez, Menga, Pandimiglio, Guadalupo, Gagliardi. All.: Bonuccelli

Arbitro: Maccorin di Pordenone (Cerrato-Callovi).