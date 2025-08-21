Super Salita: Francesco Bisceglia disputa il Trofeo Luigi Fagioli di Gubbio alla guida della Renault Clio 5 nella Racing Start Cup

Arezzo, 21 agosto 2025 – Torna a Gubbio con un’auto diversa – e in un gruppo diverso – il giovane Francesco Bisceglia, portacolori della scuderia 5 Speed di Sansepolcro iscritto alla 60esima edizione del Trofeo Luigi Fagioli, sesta tappa del campionato Super Salita 2025 e prova valevole anche per il Campionato Italiano di Velocità in Montagna, zone nord e sud, che si disputa sui 4150 metri della Gola del Bottaccione, fino al valico di Madonna della Cima.

Il 20enne pilota valtiberino, assistito dal team Race Project, si ripresenta al volante della Renault Clio 5 con la quale ha già gareggiato alla Verzegnis-Sella Chianzutan nella classe Turbo Cup della Racing Start Cup.

Il lotto di avversari sarà nutrito, ma per lui non è un problema: “Nessun assillo di risultato – ha subito precisato Bisceglia – per cui l’obiettivo sarà quello di realizzare un buon tempo e di prendere ulteriore confidenza con l’auto.

Dovrà essere insomma una questione di cronometro e non di piazzamento, cercando di migliorare e di limare laddove è possibile”. Verifiche amministrative e tecniche nella giornata di venerdì 22 agosto dalle 9.30 alle 18, prove ufficiali in due sessioni sabato 23 a partire dalle 9.10 e via di gara 1 domenica 24 alle 8.40, con gara 2 a seguire.