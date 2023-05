Successo straordinario per la nona edizione del trofeo internazionale “Davide Nuzzo”

Arezzo, 22 maggio 2023 – E' andato al Milan il trofeo internazionale “Davide Nuzzo” giunto alla sua nona edizione e organizzato per il secondo anno consecutivo ad Arezzo da BDF Sport Events con il supporto del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo Intour.

Dal 18 al 21 maggio oltre 500 giovanissimi atleti accompagnati da 100 tecnici provenienti da 11 paesi europei si sono sfidati nei campi dell'Olmoponte, dell'Arezzo Academy e allo stadio comunale “Città di Arezzo” in un torneo a gironi che ha visto protagoniste 32 squadre.

A conclusione delle “quattro giorni” e a ricordo di questa edizione alcuni tra i principali club hanno donato le maglie da gioco a Casa Thevenin per i suoi piccoli ospiti. “Dopo la tragedia della morte del piccolo Davide, Luigi Santoro e il suo staff hanno creato un grande evento per ricordarlo, e da due anni è stata scelta la nostra città per celebrare 4 giorni di grande calcio giovanile, - ha commentato l'assessore Federico Scapecchi -.

Grazie a Olmoponte Arezzo e US Arezzo Football Academy che hanno ospitato i match delle prime due giornate, grazie a S.S. Arezzo che ha permesso l'utilizzo dello stadio per la giornata conclusiva e complimenti all' AC Milan che per il secondo anno consecutivo ha vinto il torneo”.

“Un evento che ha confermato la vocazione di Arezzo come sede di grandi appuntamenti sportivi che producono un indotto turistico importante ed è quello che è accaduto anche in questa occasione, un torneo che ha portato in città oltre 2mila persone che hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle nostre strutture ricettive.

Per gli ospiti quindi una occasione non soltanto di vivere quattro giorni di sport ma anche di visitare i nostri luoghi più caratteristici e più belli”, ha commentato l'assessore e presidente della Fondazione Intour Simone Chierici.