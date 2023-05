Squalificato per la "Var" al cellulare

Il giudice sportivo ha sanzionato il Grosseto con un’ammenda di 2500 euro per i fatti accaduti dopo la gara di playout con il Terranuova Traiana. Al termine della partita, infatti, una persona riconducibile alla società maremmana è entrata in campo e ha colpito con un pugno e uno schiaffo un calciatore del club valdarnese. Un episodio che non è passato inosservato in un fine gara turbolento e sul quale la giustizia sportiva si è pronunciata chiaramente. Provvedimenti anche per i terranuovesi. Il direttore generale Simone Finocchi, espulso da bordo campo per aver mostrato all’arbitro le immagini dell’ormai famoso fallo di mano di Carannante, non potrà svolgere alcun tipo di attività fino a martedì prossimo.

Tra i giocatori, invece, a farne le spese è stato il difensore Lorenzo Neri. Per lui una squalifica di quattro giornate, dopo essere stato espulso dalla panchina per aver rivolto offese alla terna arbitrale. Diffidato infine Bega per la prossima gara ufficiale che disputerà il Terranuova. Nel frattempo il sodalizio biancorosso ha annunciato un importante collaborazione con l’Arno Castiglioni Laterina per lo sviluppo dei settori giovanili.