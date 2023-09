Spettacolo assicurato sul circuito. È già caccia al Trofeo Centro Italia

di Francesco Tozzi

Il circuito Miravalle riapre domani i cancelli per ospitare il quinto e decisivo round del Trofeo Centro Italia di trial. Dopo il successo di pubblico e partecipanti – 130 piloti – della scorsa settimana con la settima e penultima prova del campionato toscano di motocross, in cui sono stati assegnati i titoli del minicross e della classe 125 Junior, torna ancora una volta lo spettacolo delle due ruote in Valdarno. Stavolta sono oltre 60 i concorrenti iscritti, che dovranno ripetere tre volte il percorso con partenza fissata per le ore 10. L’organizzazione è curata dal tecnico aretino Andrea Valenti, un’autentica autorità a livello nazionale e non solo in fatto di trial e pilota a sua volta, che ha predisposto otto zone no-stop, tutte nell’area del circuito, di cui tre nella zona del bosco. Ben tre i tratti selettivi del tutto inediti rispetto alle precedenti edizioni, di cui uno impreziosito dalla presenza di enormi tronchi, difficoltà storica del trial. C’è da attendersi un confronto ad alta tensione, soprattutto a livello di club, con la maggior parte dei titoli ancora in ballo.

Sono tre infatti le formazioni che si contendono il trofeo, in rappresentanza di altrettante regioni, e cioè Racing Imolese (Emilia), Tre Valli Rieti (Lazio) e Cagli Pesaro Urbino (Marche). Per il quinto anno consecutivo si trova dunque ad ospitare il trial, disciplina per autentici funamboli, ma che prevede una rigorosa preparazione tecnica, indispensabile per superare con le minori penalità possibili le asperità concentrate nelle zone no-stop. Pendenze vertiginose e discese ripidissime garantiscono spettacolo e emozioni, ancor più avvertibili grazie alla possibilità, per il pubblico, di seguire a brevissima distanza le evoluzioni dei concorrenti. Nell’appuntamento di domenica scorsa, tra i tantissimi piloti che sono riusciti ad arrivare in testa alle rispettive categorie, è emersa Clarissa Tognaccini (KTM), 19enne valdarnese che ha trionfato nella Femminile. Il Moto Club Brilli Peri nel frattempo pensa già anche al Trofeo delle Regioni "Morresi", in calendario il 14 e 15 ottobre.