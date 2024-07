Simone Marraccini confermato responsabile dell'area sanitaria della Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 16 luglio 2024 – La Scuola Basket Arezzo con estrema soddisfazione comunica la prosecuzione del rapporto con il Dr. Simone Marraccini che sarà anche per la stagione 2024/2025 il responsabile dell’area fisica e medica della società.

Per Marraccini, una vera istituzione della SBA per la sua professionalità e dedizione, ha superato in amaranto le 20 stagioni al seguito della squadra. Oltre al suo impegno con la Scuola Basket Arezzo, Marraccini è diventato un riferimento anche per le selezioni regionali giovanili della Federazione Italiana Pallacanestro con cui ha instaurato da tempo una collaborazione.

Nel suo ruolo di responsabile dell’area fisica della Scuola Basket Arezzo Marraccini coordinerà tutta l’attività di preparazione atletica dei tesserati SBA sia operando direttamente sul campo che interagendo con i suoi collaboratori, seguirà poi da preparatore la prima squadra di coach Fioravanti che si prepara ad affrontare il campionato di Serie B.

Dal punto di vista medico sarà ancora lui a valutare in prima battuta le problematiche degli atleti, indirizzandoli verso il percorso di recupero più idoneo ad un pronto rientro all'attività sportiva. Il commento di Simone Marraccini: "Vorrei in primo luogo ringraziare tutta la società, il presidente, la dirigenza e lo staff tecnico con cui costantemente lavoro, per la rinnovata fiducia che mi è stata dimostrata nel portare avanti questa collaborazione che dura da ben venti stagioni.

Sono entusiasta per partire per quella che è realmente una nuova avventura, nella prossima stagione avremo infatti due terzi dei giocatori della prima squadra nuovi, quindi di pari passo avremo nuovi parametri da valutare e da allenare ed un nuovo capo allenatore.

E’ come ripartire da zero e questo mi da ancora maggiore carica per dare il meglio di me stesso nel ricreare nuove situazioni sia dal punto di vista della preparazione atletica che della parte medica, delle valutazioni e degli adattamenti al lavoro che richiederà l’allenatore.

Sono fortemente motivato per permettere alla squadra di proseguire negli importanti obiettivi che negli ultimi anni ci siamo prefissati e non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione”.