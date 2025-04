Ad Anghairi la prima edizione di Asprevie – Anghiari gravel roads

Arezzo, 8 aprile 2025 – Una grande novità è alle porte per i tanti appassionati di bici e in particolare di GRAVEL.

Il giorno da segnare nel calendario è domenica 4 maggio, il luogo è Anghiari, già conosciuto da tantissimi ciclisti per L’Intrepida. Il nuovo appuntamento si chiama ASPREVIE – Anghiari Gravel Roads, è organizzato ancora una volta dal Gs Fratres Dynamis Bike e si annuncia da non perdere.

La prima edizione di Asprevie sarà infatti una straordinaria avventura nel cuore dell’Appennino, immersi nei boschi e nei borghi secolari della Valtiberina. Ogni pedalata sarà una scoperta di luoghi mozzafiato. Il centro della manifestazione sarà Anghiari, sede di partenza e di arrivo della pedalata.

Due i percorsi previsti: il “Percorso Medio” di 75 km con dislivello in salita di circa 1.400 mt+ e il “Percorso Lungo” di 118 km con dislivello in salita di circa 2.300 mt+. La partecipazione potrà avvenire con biciclette gravel e MTB, anche a pedalata assistita (EBike) nel “Percorso Medio”, purché in regola con il Codice della Strada.

Vista la presenza di tratti sterrati, anche sconnessi, si consiglia vivamente l’utilizzo di bici con coperture di sezione non inferiore a 30 mm. Saranno 4 i ristori presenti sul “Percorso Lungo” e nella parte finale ci saranno 3 segmenti cronometrati per chi vorrà testare le proprie capacità sulle Asprevie più significative. In palio ci saranno altrettante maglie, assegnate ai ciclisti uomini e donne con i tempi di percorrenza migliori (registrati da Strava).

Il “Percorso Medio” è panoramico, prevede 2 ristori e non presenta segmenti cronometrati. Numeri e pacchi pedalata saranno distribuiti sabato 3 maggio dalle 9:30 alle 19:00 giornata e domenica 4 prima della partenza, prevista alle ore 8:00. ASPREVIE è un’esperienza unica, da vivere pedalando su strade sterrate, scoprendo luoghi in cui natura e cultura, passato e futuro si fondono ogni giorno in paesaggi, borghi e volti.

Mettendosi alla prova, superando i propri limiti, immergendosi nella storia della Valtiberina, terra di confine, terra di acqua e di pietra, intrisa di genio e sudore. Una terra che provoca, sfida, affascina e accoglie, una terra di ciclismo. Info, regolamento, percorsi e MODULO ISCRIZIONI su www.asprevie.it