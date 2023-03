"Un gol tanto atteso. Lo volevo e sono riuscito a trovarlo". Marco Gautieri non riesce a trattenere l’emozione ripensando alla rete segnata domenica scorsa a Poggibonsi. Un fendente inferto agli avversari sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dal compagno di squadra Massimiliano Benucci. "Sono riuscito a trovare il gol - ha raccontato il terzino destro del Terranuova Traiana - in uno dei momenti più difficili per me, perché dopo un mese in cui non sono stato molto bene è arrivata alla fine la rete decisiva per la squadra. Un gol per tutti noi, perché ce lo meritiamo e stiamo dando tutto". Il difensore ha ricordato anche in altri occasioni quanto il gruppo riuscisse a creare molte opportunità e a disegnare interessanti trame di gioco senza vedere il concretizzarsi di un risultato positivo. Allo Stefano Lotti è andata diversamente, con la seconda vittoria esterna di stagione. Il calciatore biancorosso, pur avendo regalato ai tifosi un’ottima performance che ha permesso ai valdarnesi di superare il Poggibonsi per 2-3, domenica al Matteini non potrà essere a disposizione di Calori. Il giudice sportivo, infatti, ha inflitto una giornata di squalifica al Gaucho per recidività in ammonizione. La lista degli assenti potrebbe essere più lunga. Ancora non si hanno notizie sul recupero di Bega, mentre Meucci è uscito acciaccato dalla gara con i giallorossi. Senza dimenticare la pesante squalifica che dovrà scontare Vezzi. Il match casalingo con l’Orvietana sarà un altro scontro diretto, nel quale guadagnare punti essenziali per mantenere la posizione in zona play-out, senza farsi superare dalla formazione umbra.

Francesco Tozzi