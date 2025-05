Semifinale tricolore per Patrizia Felicini e Alessia Giulicchi del Tennis Giotto

Arezzo, 19 maggio 2025 – Semifinale tricolore per Patrizia Felicini e Alessia Giulicchi al Foro Italico di Roma. La coppia del Tennis Giotto è scesa in campo nella capitale per disputare il Master di Quarta Categoria di doppio che, in contemporanea con gli Internazionali BNL d’Italia, ha riunito le migliori atlete emerse dalle precedenti fasi regionali in un confronto terminato con l’assegnazione del titolo nazionale.

Felicini e Giulicchi hanno meritato il pass per la fase finale in virtù delle precedenti vittorie dei campionati provinciali e toscani, rendendosi protagoniste di un cammino ricco di emozioni e di soddisfazioni.

Di successo in successo, le due tenniste aretine sono andate avanti nel tabellone fino ad approdare alla semifinale contro Barbara e Micaela Esposito del Park Tennis Club di Genova con cui hanno disputato un incontro particolarmente equilibrato terminato solo al tie break del terzo set con l’affermazione delle liguri che sono poi riuscite a laurearsi campionesse italiane.

I campi del Foro Italico hanno visto il Tennis Giotto impegnato anche con Zeno Roveri che è stato convocato dal Team Italia per disputare gli Internazionali d’Italia Under16. Il tennista del 2010, accompagnato dal maestro Giovanni Ciacci, ha vinto il primo incontro disputato nel tabellone individuale per 6-1 e 6-4 con lo svizzero Alexander Groet e ha poi interrotto il proprio percorso contro l’ucraino Andriy Maksymenko, inoltre ha superato un turno anche nel doppio insieme al milanese Giorgio Ghia prima di doversi ritirare a causa di un leggero infortunio.

L’esperienza di Roveri è stata ulteriormente arricchita dalla possibilità di allenarsi insieme a Matteo Arnaldi, vincitore della Coppa Davis nel 2023 e n. 34 al mondo, nel più affascinante e storico dei campi del Foro Italico: lo stadio “Nicola Pietrangeli”.

Il Tennis Giotto, infine, è stato presente a Roma nei giorni degli Internazionali BNL d’Italia anche nel wheelchair tennis con Andrea Morandi che ha vissuto una positiva esperienza a confronto con avversari dall’Italia e dall’estero.