Nuoto e fitness in acqua: il Palazzetto del Nuoto verso la ripartenza

Arezzo, 21 agosto 2025 – Una nuova stagione di nuoto e di fitness in acqua è alle porte. La riapertura del Palazzetto del Nuoto di Arezzo è prevista per martedì 26 agosto, poi le settimane successive saranno scandite da una serie di iniziative promozionali in cui bambini, ragazzi e adulti potranno conoscere e provare le diverse discipline ospitate dall’impianto cittadino in viale Gramsci.

La volontà è di anticipare la vera e propria partenza dei corsi programmata da lunedì 15 settembre con un calendario di lezioni gratuite tenute dai tecnici della Chimera Nuoto per favorire un primo approccio al mondo dell’acqua.

Il cuore di questo percorso di avvicinamento sarà tra lunedì 1 e giovedì 11 settembre quando verranno proposte otto lezioni di nuoto in cui apprendere le fondamenta della disciplina e migliorare la tecnica dei quattro stili, per muoversi in acqua in serenità e sicurezza.

Questo minicorso prenderà il via con la divisione dei partecipanti in gruppi omogenei a seconda delle diverse fasce d’età, partendo dalla Scuola Nuoto per Bambini dai quattro ai sei anni, passando dalla Scuola Nuoto per Ragazzi dai sette ai diciassette anni e arrivando alla Scuola Nuoto per Adulti dai diciotto ai cento anni.

In contemporanea, il Palazzetto del Nuoto ospiterà anche le lezioni gratuite di fitness in acqua dove mettersi alla prova tra tante discipline diversificate per intensità, metodologie di allenamento, altezza della vasca, tipologia degli esercizi e attrezzi utilizzati, con lezioni a ritmo di musica per divertirsi, socializzare e rimettersi in movimento.

Le otto giornate saranno scandite da più attività tra Acqua Bike, Acqua Circuit, Ginnastica Funzionale o Acqualta, con una particolare attenzione ai percorsi pre e post partum della Ginnastica per Gestanti dove svolgere attività fisica con esercizi per preparare il corpo al parto o per riabilitarne successivamente tutte le funzioni.

Il mese prenderà il via da lunedì 1 settembre con l’apertura del nuoto libero per permettere di stare in vasca in autonomia a coloro che, sapendo già nuotare, sono intenzionati a cogliere i benefici dell’acqua allenandosi da soli, ai propri ritmi e senza istruttori, infine il programma proseguirà domenica 14 settembre con un evento dedicato specificatamente ai neonati tra zero e quattro anni: il Baby Acquatic’s Day.

Questa iniziativa rivolta alla famiglia vedrà genitori e figli stare in vasca insieme per vivere una lezione in cui conoscere il metodo di educazione acquatica infantile con cui imparare a “baby-nuotare”. Ulteriori informazioni sulle attività promozionali sono disponibili sulla pagina facebook “Palazzetto del Nuoto Centrosportchimera”, mentre per iscriversi ai corsi è possibile scrivere a [email protected].