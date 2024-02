Nono posto per Anna Visibelli ai Campionati Italiani Assoluti Indoor

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Un nono posto tricolore con tanto rammarico per Anna Visibelli ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica leggera.

Classe 1993, l’atleta di salto in lungo è tornata in pedana ad Ancona nella massima manifestazione nazionale dove è riuscita a confermarsi tra le migliori della penisola nonostante un risultato al di sotto delle aspettative.

Visibelli, cresciuta nell’Alga Atletica Arezzo e accompagnata dal tecnico Paolo Tenti, ha prima debuttato con un salto di 5.88 metri e poi ha ampiamente superato i 6 metri nei due successivi che sono stati però valutati come nulli, costringendo l’aretina ad accontentarsi del nono posto finale.

«Visibelli - ricorda Tenti, - si è presentata ai Campionati Italiani con un ottimo stato di forma testimoniato dal salto di 6.15 metri ottenuto nel mese di gennaio con cui poteva ambire al podio. I due nulli lasciano dunque l’amaro in bocca, nonostante il comunque ottimo piazzamento conseguito a livello nazionale».

Un oro, un argento e due bronzi, nel frattempo, sono stati festeggiati al Trofeo delle Province Toscana Indoor delle categorie Ragazzi e Cadetti dove un numeroso gruppo di atleti e di atlete dell’Alga Atletica Arezzo ha gareggiato con i colori della rappresentativa aretina.

Tra i protagonisti della gara di Venturina Terme è rientrato Daniel Fiani del 2011 che ha vinto i 50 piani Ragazzi con 6.85 secondi ed è arrivato terzo nel getto del peso con 11.40 metri, poi la gioia del podio è stata vissuta nel salto in alto da Mattia Falciani del 2012 con il secondo posto con il record personale di 1.52 metri e da Sara Arniani del 2012 con il terzo posto con 1.25 metri.

Positive prestazioni sono state poi firmate da Francesco Tortorelli del 2009 (quinto nel salto in lungo con 5.50 metri), Filippo Misuri del 2009 (settimo nel salto in lungo con 5.39 metri e nono nei 50 ostacoli con 8.18 secondi), Gemma Fabbriciani del 2009 (quarta nel salto in lungo con 4.76 metri), Stella Arniani del 2009 (quinta nel salto in lungo con 4.73 metri e nei 50 ostacoli con 8.99 secondi) e Flavia Matteucci (nona nei 50 piani con 7.42 secondi).