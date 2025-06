Arezzo, 11 giugno 2025 – L’A.K.A. - Accademia Karate Arezzo vince la Coppa Toscana Giovanissimi. L’importante manifestazione giovanile di karate rivolta alle categorie da Under6 a Under12 ha visto trionfare la società aretina guidata dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini che, con ventiquattro atleti e con un totale di ventisei medaglie, è risultata la migliore in assoluto della regione.

La prova è stata organizzata dal Comitato Regionale Toscana - Settore Karate della FIJLKAM nella fiorentina Certaldo con oltre duecento bambini e bambine che si sono messi alla prova tra varie specialità quali Kumite - Combattimento, Kata - Forme, Percorso e Gioco Tecnico del Palloncino e, in questo contesto d’eccezione, l’A.K.A. è risultata assoluta protagonista con quattordici ori, tre argenti e nove bronzi.

La soddisfazione di centrare un doppio oro in Kumite e Gioco Tecnico del Palloncino è stata vissuta da Vittoria Farini, Adele Galletti, Marvin Jasari, Gregorio Passalacqua e Niccolò Zei, poi a salire sul gradino più alto del podio sono stati anche Rayan Caneschi con l’oro nel Gioco del Palloncino e il bronzo nel Kumite, e Denise Formichella, Cristian Nicchi e Riccardo Zei che hanno tutti meritato l’oro nel Kumite e il bronzo nel Gioco Tecnico del Palloncino.

La Coppa Toscana Giovanissimi ha visto festeggiare anche Massimo Bardazzi con l’argento nel Gioco Tecnico del Palloncino e il bronzo nel Kata, Davide Ercolani con l’argento nel Kumite e il bronzo nel Gioco Tecnico del Palloncino, Johan Geers con l’argento nel Kumite, Elver Jasari con l’argento nel Kumite, Francesco Rubechi con due bronzi nel Gioco Tecnico del Palloncino e nel Percorso, Tommaso Casamassima con il bronzo nel Gioco Tecnico del Palloncino, Dylan Bartoli con il bronzo nel Kumite e Filippo De Luca con il bronzo nel Kumite.

Ai piazzamenti sul podio si aggiungono anche tre quinti posti, sei settimi posti e cinque undicesimi posti che hanno contribuito al punteggio finale con cui l’A.K.A. è risultata la prima società tra ventuno realtà presenti da tutta la regione.

La compagine aretina alla Coppa Toscana Giovanissimi ha fatto affidamento anche sulla presenza di Andrea De Coro come ufficiale di gara che ha dimostrato serietà e competenza nell’arbitraggio, inoltre la partecipazione alla manifestazione è stata sostenuta dagli sponsor ArezzoRecupera di Alessandro Nicchi, DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini, Clean Tech Studio di Cesare Moretti e Panificio Fratelli Pierozzi.

«La gara ha impegnato i nostri atleti dalla prima mattina al tardo pomeriggio - commenta il Maestro Bertocci, - in una vera e propria maratona di combattimenti ed esercizi dove abbiamo dimostrato preparazione e carattere, ma anche serenità e passione. Un ringraziamento particolare va alle famiglie che hanno accompagnato i figli alla manifestazione e che hanno condiviso e festeggiato i successi di tutti.

Questi risultati sono motivo d’orgoglio e stimolo nel continuare il percorso di crescita dei nostri giovani atleti per formarli come sportivi ma anche come persone capaci di affrontare le sfide con impegno, rispetto e determinazione».