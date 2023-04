Montevarchi, via Banchini: tocca a Coppi

di Giustino Bonci

La notizia ufficiale è arrivata alle 21,28 di ieri con il comunicato di rito dell’Aquila: Marco Banchini, il quarantaduenne allenatore di Vigevano al timone dei rossoblù dal 5 dicembre dello scorso anno, è stato esonerato. "La società – si legge – ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera". Al tempo stesso e in vista dei tre incontri residui del torneo di Lega Pro, la dirigenza valdarnese ha scelto di percorrere, con un atto di buonsenso, la strada della soluzione interna, affidando il timone della formazione maggiore ad Andrea Coppi, un trainer di prospettiva, fresco di licenza Uefa A, e che da molti anni collabora con notevoli successi professionali con il Montevarchi, prima come allenatotore degli Juniores e quindi, con il ritorno in C degli aquilotti nel 2021, della Primavera 4. Un predestinato, secondo gli addetti ai lavori, ad una significativa carriera proprio per la capacità di gestire gruppi caratterizzati dalla gioventù, trasformando le formazioni giovanili in serbatoio prezioso per la prima squadra che, per inciso, ha già allenato nel settembre 2019.

Allora avvicendò per qualche giorno Nenciarini, sollevato dall’incarico, in attesa dell’avvento di Roberto Malotti. Già oggi Coppi, classe 1971 e vicino al quarantaduesimo compleanno, il prossimo 16 aprile, dirigerà l’allenamento dei rossoblù in vista del derby del Giovedì Santo (ore 20,30) al "Mannucci" di Pontedera. Un incontro nel quale Amatucci e compagni cercheranno di riaccendere un barlume di speranza di rimettersi in corsa per i play-out, nonostante le tre sconfitte consecutive con Imolese, Recanatese e San Donato Tavarnelle abbiano compromesso molte delle chances di riaprire i giochi. A Banchini è stato fatale proprio la sequenza terribile di sconfitte degli ultimi tre incontri, senza dimenticare il cammino non certo brillante dal suo arrivo in panchina. In 18 partire l’Aquila, pur palesando a tratti progressi sul piano del gioco, ha centrato solo 3 vittorie, con Gubbio, Torres e Vis Pesaro, ma soprattutto non ha sfruttato i numerosi scontri diretti che avrebbero potuto imprimere una svolta al suo torneo. Con il mister lombardo lascia il Valdarno anche il vice Jonathan Binotto. A pesare sull’esonero, di sicuro, anche il crollo verticale delle aquile nella ripresa con il San Donato. A Coppi il compito arduo ma non impossibile, numeri alla mano, di provare a ridare fiducia al gruppo muovendo i tasti del carattere e dell’attaccamento ai colori.