Montevarchi punta al tris Banchini: "Siamo pronti"

di Giustino Bonci

"Devo ringraziare la società per averci dato la possibilità di rimanere a Pesaro martedì notte e di allenarci là il mattino successivo. Una forma di attenzione in vista della partita di sabato con l’Imolese, per la quale dovremo recuperare le energie, anche mentali, spese nei due incontri ravvicinati disputati in quattro giorni". Marco Banchini (nella foto), tecnico dell’Aquila, ha dato atto, una volta di più, alla dirigenza rossoblù di mettere lo staff e il gruppo nelle condizioni migliori per la fase decisiva del campionato, a cominciare dallo scontro diretto con i romagnoli che richiamerà senza dubbio al Brilli Peri il pubblico delle grandi occasioni. Deciso a spingere Amatucci e compagni verso un successo che consentirebbe loro di irrobustire ulteriormente le chances di salvezza e di lasciare l’ultima piazza rientrando nei play-out. Per la cronaca, il Montevarchi si è allenato mercoledì mattina al campo comunale "Muraglia", ospite dell’omonima società pesarese. Da ieri, invece, la preparazione è ripresa in Valdarno con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le due pur brillanti prestazioni con Torres e Vis e di concentrarsi, come si suol dire "testa e gambe", sul confronto con l’Imolese dal valore doppio anche perché all’andata i valdarnesi portarono via l’intera posta dal Romeo Galli, lo stadio incastonato nel circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Dal giudice sportivo, intanto, è arrivata la conferma dell’unica assenza, al momento, nell’organico montevarchino, ovvero la defezione pesante del capocannoniere della squadra Giulio Giordani, espulso nelle Marche per somma di ammonizioni. Tradito da un eccesso di generosità, il bomber che si stava sacrificando come spesso gli capita in ogni zona del campo, ha commesso il secondo fallo in un punto, sulla carta, non pericoloso agganciando da tergo un avversario.

Ben tre, peraltro, le squalifiche subite dai prossimi avversari che non potranno schierare atleti d’importanza non banale come Manuel Zanon, Vincenzo Camilleri e soprattutto Gianluca D’Auria, l’ex attaccante della Carrarese che lo scorso anno firmò al 50’ del secondo tempo il pareggio dei marmiferi al Comunale di via Gramsci. Lacune nella formazione base che, tuttavia, non devono far pensare a un’Imolese dimessa o più facile da affrontare. Lo ha ribadito ai suoi, al triplice fischio di Pesaro, lo stesso Banchini: "Sarà una sfida maledettamente complicata – ha ammonito – che andrà preparata con una strategia efficace e un’attenzione massima. Ci siamo goduti la vittoria, ma ora si tratta di ricaricare le pile per presentarci nel modo giusto all’appuntamento di sabato".

A proposito dei romagnoli, oltre alle squalifiche, hanno subito anche una multa salata, 2500 euro, perché allo stadio mancava l’ambulanza e la gara con l’Ancona è cominciata con 52 minuti di ritardo rispetto all’orario canonico delle 18. Designato, infine, il direttore di gara del match salvezza. Sarà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco che ha incrociato già in due occasioni l’Aquila, entrambe propizie: l’1-0 sulla Colligiana in D il 25 febbraio 2018 e il 2-0 in Lega Pro sulla Lucchese, il 15 marzo dello scorso anno. Non ha mai arbitrato, invece, una partita dei rossoblù della Romagna.