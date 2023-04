Montevarchi, Coppi è un’ipoteca sul futuro

di Giustino Bonci

Andrea Coppi, il terzo allenatore a sedersi sulla panchina dell’Aquila in questa tormentata stagione, all’indomani della promozione dalla Primavera 4 al timone della prima squadra dopo l’esonero di Marco Banchini, ha centrato già un primo obiettivo. Quello del gradimento di una piazza che, all’improvviso, ha riscoperto addirittura la fiducia di poter conservare la categoria arpionando, magari all’ultimo tuffo, i play-out. Non a caso, anche se i punti da recuperare da Imolese e Alessandria sono cinque e ne restato solo nove da assegnare, la tifoseria rossoblù non mancherà di sostenere il tecnico e i giocatori nel derby di domani sera allo stadio "Mannucci" di Pontedera (fischio d’inizio alle 20,30). Sui social, oltre ad un numero limitato di post che giudicano tardiva la decisione della dirigenza di interrompere il rapporto con il trainer di Vigevano, Coppi ha subito incassato con decine e decine di messaggi l’affetto e la stima di una tifoseria consapevole di quanto il mister valdarnese, 52 anni il prossimo 16 aprile, unisca doti umane non comuni a una riconosciuta professionalità. Ieri pomeriggio, nel quartier generaledi Loro Ciuffenna, ha diretto la prima seduta di preparazione, non aperta alla stampa vista l’imminenza dell’esordio, e logicamente non si è presentato con la bacchetta magica. La sua "mission", tuttavia, è chiara: restituire per quanto possibile e visto il tempo risicato, un pizzico di serenità ad un gruppo che non può avere certo il morale alle stelle.

Impegno, carattere e serietà le doti imprescindibili che Andrea ha richiesto di sicuro ad una "rosa" imbottita di giovani. E lui di ragazzi da plasmare e valorizzare se ne intende. Collabora, del resto, da una vita con il sodalizio aquilotto, riuscendo a raggiungere con le sue compagini risultati di assoluto rilievo nonostante negli anni i vari allenatori, da Rigucci a Venturi a Malotti, gli abbiano spesso ridotto in extremis gli effettivi, prima della Juniores, poi della Primavera, per convocarli nella formazione maggiore. Proprio con la Primavera 4, anche nel campionato Under 19 nazionale in corso, i baby si trovano al quinto posto a due giornate dal termine, con 36 punti. Quanto a Banchini, come accade spesso, non è certo il solo responsabile della posizione dell’Aquila in classifica. Sul suo destino hanno pesato inevitabilmente i risultati inferiori alle attese.