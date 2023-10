Arezzo, 26 ottobre 2023 – Mille atleti di taekwondo combatteranno ad Arezzo per il Tuscany Open.

Il campionato interregionale è in programma sabato 28 e domenica 29 ottobre al palasport Estra “Mario d’Agata” e, promosso dal Comitato Toscano della Federazione Italiana Taekwondo con il patrocinio del Comune di Arezzo, darà vita a due giornate ricche di incontri tra bambini, ragazzi e adulti provenienti da tutta la penisola.

L’evento nasce dalla sinergia tra Centro Taekwondo Arezzo e Nrgym Taekwondo Arezzo che, dal 2017, uniscono le forze per organizzare il maggior appuntamento toscano dedicato alla spettacolare disciplina dei “calci in volo” che nell’ultima edizione ha visto la presenza di ben cinquanta squadre.

«Il Tuscany Open - commenta Andrea Rescigno del Centro Taekwondo Arezzo, - è ormai tra gli appuntamenti di taekwondo più importanti e partecipati del centro Italia, come confermano i quasi mille atleti iscritti di tutte le categorie.

Saranno due giornate all’insegna del confronto, dello spettacolo e dell’adrenalina, con la possibilità di assistere in città ai combattimenti tra alcuni dei migliori atleti italiani».

Il Tuscany Open prenderà il via sabato 28 ottobre con i combattimenti rivolti a Cadetti, Junior e Senior divisi nelle varie classi di peso e nelle varie cinture, poi il giorno successivo sarà la volta dei più piccoli delle categorie Beginners, Children e Kids.

Questo contesto d’eccezione rappresenterà anche una vetrina e un banco di prova per circa cinquanta atleti di Centro Taekwondo Arezzo e Nrgym Taekwondo Arezzo che, sul tatami del palasport Estra “Mario d’Agata”, potranno provare le emozioni di vivere una delle prime gare della stagione sportiva 2023- 2024.

Le due società, infatti, approfitteranno dell’appuntamento casalingo per schierare i rispettivi settori giovanili al completo, offrendo una preziosa occasione di confronto, incontro e crescita ai loro bambini e ai loro ragazzi.

L’alto livello della competizione sarà garantito dalla presenza di alcuni dei migliori atleti nazionali che hanno scelto Arezzo come tappa di preparazione in vista dei Campionati Italiani Senior per Cinture Nere in programma sabato 18 e domenica 19 novembre ad Ancona.

«Siamo felici e orgogliosi - aggiunge Antonino Cappello dell’Nrgym Taekwondo Arezzo, - di aiutare il Comitato Toscano nell’organizzare di una gara di questo tipo che porterà centinaia di atleti con le loro famiglie ad Arezzo, dando loro un’occasione anche per visitare la nostra città.

Il ringraziamento va a tutto lo staff che dietro le quinte ha contribuito alla realizzazione di questo evento».