L'Amen BC Servizi vola al PalaPoggetti di Cecina

Arezzo, 13 ottobre 2023 – Domenica alle 18, arbitri i Sigg. Fabiani e Sposito di Livorno, l'Amen BC Servizi Arezzo sarà impegnata nella terza giornata di andata del campionato di Serie B contro Sqag Basket Cecina, formazione che lo scorso anno è stata promossa dalla Serie C Gold senza passare dai PlayOff.

Affidata ancora alla guida esperta di coach Da Prato, Cecina ha mantenuto l'ossatura della passata stagione, con l'inossidabile playmaker Bruni pronto a innescare il talento di Turini. I nuovi arrivati Milojevic, cavallo di ritorno dopo una stagione a Ragusa e Pedroni, aggiungono esperienza e qualità ad un quintetto capace di espugnare Castelfiorentino dopo il passo falso della prima giornata davanti al pubblico amico contro Spezia.

L'Amen BC Servizi recupererà Terrosi, ko per un attacco febbrile nella sconfitta contro Quarrata, curiosa di confrontarsi contro una squadra strutturata come quella tirrenica. La palla a due è fissata per domenica alle 18 al PalaPoggetti di Cecina, impianto dove lo scorso anno i ragazzi di coach Evangelisti compirono una delle più belle imprese della stagione vincendo con una gara ai limiti della perfezione.