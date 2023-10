La Sangio s’illude ma l’Aquila la ribalta. Casagni e Priore decidono un derby super

Montevarchi

2

sangiovannese

1

MONTEVARCHI (3-4-3): Spurio; Stefoni, Francalanci, Messini (35’ Quaresima); Lischi, Conti (39’ s.t. Pardera), Muscas (48’s.t Artini), Casagni; Boncompagni (21’ s.t. Lorenzini), Carnevali (8’ s.t. Priore), Benucci. A disp. Dainelli, Lucatuorto, Virgillito, Cheddira. All. Calori.

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Timperanza; Di Rienzo, Farini, Rosseti, Romanelli; Massai (26’ s.t. Baldesi), Nannini, Disegni (1’ s.t. Caprio); Sacchini (37’ s.t. Iaquinta); Regolanti, Zhar. A disp. Barberini, Lorenzoni, Ratti, Senesi. All. Bencivenni.

Arbitro: Bortolussi di Nichelino (Vaglio Agnes-William).

Reti: 5’ st Regolanti; 11’ st Casagni; 36’ st Priore.

Note: spettatori 1770, di cui 500 ospiti. Angoli: 3-1. Ammonito Priore. Espulsi al 31’ s.t. Regolanti e Francalanci per reciproche scorrettezze. Recupero 2’ e 6’

MONTEVARCHI – Per sbloccarsi in campionato ha atteso la partita che per i tifosi non è mai come le altre. In rimonta e ribaltando con Casagni e Priore la rete di Regolanti in avvio di ripresa, il Montevarchi si è preso il 77° derby del Valdarno con l’eterna rivale Sangiovannese, il numero 103 in totale, se si contano Coppa Italia e Coppa Volpi. Insieme all’Aquila, però, c’è un altro vincitore: il pubblico. Sommando ai quasi 1800 paganti gli ospiti e gli accrediti vari, la sfida giocata al Brilli Peri ha richiamato circa duemila spettatori. Forte, sincero e bipartisan, prima del fischio d’inizio, l’applauso rivolto al doppio ex Roberto Malotti, presente nella tribuna vip. Nessuna novità tra i padroni di casa, schierati con il 3- 4 -3, e un solo cambio rispetto all’incontro vinto sul Real Forte nel Marzocco, con Farini al posto di Lorenzoni e la conferma del 4- 3-1-2. Partono bene gli aquilotti che guadagnano subito un angolo sulla conclusione di Casagni e provano ad attaccare in massa. Col passare dei minuti, però, gli azzurri di Bencivenni aumentano i giri del motore e si fanno vivi dalle parti di Spurio con i tentativi di Disegni, Rosseti e Nannini. Sui versanti opposti si mettono in luce Zhar, Nannini, Boncompagni e Conti, ma per spezzare l’equilibrio bisogna aspettare la ripresa.

Cinque minuti dal rientro dall’intervallo e Sacchini pennella una punizione dai 40 metri per la testa di Zhar che chiama Regolanti alla volée vincente. Primo centro in campionato per il centravanti di Anzio. Rabbiosa e figlia di cambi azzeccati la reazione montevarchina che alle soglie dell’ora di gioco produce il pareggio del 2005 Casagni, talento del vivaio, e a 10’ dal novantesimo il sorpasso firmato di testa da Priore imbeccato da Conti.

In mezzo, al 31’ del secondo tempo, le espulsioni di Regolanti e Francalanci, che macchiano un confronto corretto come pochi sul rettangolo verde. Il derby si colora, dunque, di rossoblù e ora l’Aquila è in vantaggio con 24 vittorie contro 23.

Giustino Bonci