La Ginnastica Petrarca presenta gli staff tecnici della stagione 2025-2026

Arezzo, 2 settembre 2025 – Continuità, competenza e passione: la Ginnastica Petrarca ufficializza gli staff tecnici della stagione 2025-2026.

Il nuovo anno di attività prenderà il via alle 17.00 di lunedì 8 settembre con l’open day gratuito al palazzetto di San Lorentino dove bambini e bambine a partire dai quattro anni di età potranno vivere un primo approccio al mondo della ginnastica, con la società che, nel frattempo, ha definito il gruppo di tecnici e di istruttori che saranno impegnati ai diversi livelli dai primi esercizi in pedana alle gare regionali, nazionali e internazionali.

A emergere è, soprattutto, la conferma dei tecnici che nelle ultime stagioni sono stati impegnati nei vari corsi di ginnastica, andando così a garantire un equilibrio tra la necessaria esperienza per dar seguito al percorso di sviluppo dell’attività sportiva e la previsione di nuovi innesti di atleti o ex atleti pronti a mettersi alla prova nell’insegnamento.

Il coordinamento tecnico è stato nuovamente affidato a Stefania Pace che, già coreografa petrarchina con spiccate capacità organizzative e relazionali, resterà il punto di riferimento nell’ambito dell’offerta sportiva di una società che è l’unica nella città di Arezzo a coprire tutte le discipline ginniche e tutte le età.

La Ginnastica Ritmica sarà coordinata da Francesca Lapi in un consolidato connubio con Benedetta Moroni a cui è stata confermata la responsabilità del settore Gold per condurre un’attività sviluppata tra esercizi a corpo libero o con cinque piccoli attrezzi (fune, cerchio, palla, clavette e nastro) in un percorso volto a sviluppare flessibilità, eleganza ed espressività.

Lo staff tecnico di questa sezione è poi completato da Sofia Barbagli, Anna Bigi, Annalisa Giannini, Bianca Maria Martinelli e Maria Virginia Spinelli, con l’assistenza di Sofia Dioni. Stefano Violetti avrà invece la responsabilità del coordinamento delle sezioni maschili e femminili di Ginnastica Artistica dove verrà rinnovato l’insegnamento di una disciplina in cui l’eleganza si unisce alla forza e allo sviluppo di ogni parte del corpo attraverso movimenti a corpo libero o con grandi attrezzi quali trave, cavallo con maniglie, parallele, anelli o sbarra.

La responsabilità del gruppo di agonisti Gold di questa specialità è stata nuovamente affidata a Jacopo Pineschi insieme ad Anna Piazza, poi la Ginnastica Petrarca potrà contare ai diversi livelli su Costanza Duranti, Leonardo Ercolani, Sofia Eustorgi, Viola Faltoni, Lucrezia Fumelli, Federico Ginestroni, Giada Palazzi, Alessandro Sadocchi, Giulia Sbietti ed Elena Zandrelli.

L’attività della Ginnastica Petrarca è poi arricchita dalla Gymnaestrada che coniuga elementi di ritmica e di artistica in performance tra sport, danza e arte che vengono presentate in Italia e all’estero da un gruppo di atleti e di atlete guidato da Federica Peloso, con il supporto di Alessia Peruzzi.

Tra i corsi previsti dalla società aretina, entrambi tenuti da Anna Piazza, rientreranno anche la Ginnastica Inclusiva per persone con disabilità e la Ginnastica per Adulti che rinnova un’attività apprezzata e partecipata per divertirsi, stare bene, mantenere la forma, rafforzare il corpo e scaricare le tensioni della giornata attraverso lezioni a ritmo di musica con l’utilizzo di attrezzi o a corpo libero.

Uno specifico percorso rivolto alla Terza Età, infine, continuerà a essere curato da Stefania Pace ed Elena Zandrelli con un’attività motoria dolce per mantenere in funzione muscolatura e articolazioni, promuovendo benessere e socialità in un contesto sicuro, stimolante e adatto a tutti. Per ulteriori informazioni sui diversi corsi o per prenotare l’open day è possibile chiamare il 340/98.10.182 o scrivere a [email protected].