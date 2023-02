La Ginnastica Petrarca a un passo dal podio al debutto nella B di artistica maschile

Ginnastica

Arezzo, 13 febbraio 2023 - La Ginnastica Petrarca ha debuttato nella serie B di artistica maschile piazzandosi a un passo dal podio. La prima prova del campionato nazionale è andata in scena al Nelson Mandela Forum di Firenze e la squadra aretina allenata da Jacopo Pineschi è stata protagonista di una prestazione positiva caratterizzata da determinazione, carattere e consapevolezza che è valsa il quinto posto finale. La somma dei punteggi tra tutti i diversi esercizi della disciplina ha permesso di definire la classifica della giornata che ha visto la Ginnastica Petrarca collocarsi a poca distanza dal podio, nonostante alcune imperfezioni e alcuni infortuni accusati alla vigilia che hanno limitato le scelte tecniche.

Tra i protagonisti della prova sono rientrati due atleti cresciuti nel settore giovanile petrarchino che hanno confermato il loro talento nel grande palcoscenico della serie cadetta: Tito Mariottini si è messo alla prova a corpo libero, cavallo con maniglie, parallele e sbarra, mentre Mattia Boncompagni ha effettuato esercizi a corpo libero, cavallo con maniglie, volteggio e sbarra. Il ginnasta maggiormente impegnato è stato Annibale De Pieri che ha dimostrato la propria completezza a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, parallele e sbarra, poi hanno completato la turnazione Nadir Vicentini a anelli e volteggio, Francesco Castellitto a anelli e parallele, e Christian Antonini al volteggio.

La Ginnastica Petrarca avrà ora a disposizione alcune settimane di tempo per perfezionare gli esercizi e per farsi trovare pronta alla seconda prova in programma il 3 marzo a Ravenna, poi il campionato conoscerà il proprio epilogo il 5 maggio ad Ancona quando verranno definite le classifiche finali che considereranno per ogni formazione i due migliori risultati raggiunti nelle tre prove e che definiranno le tre promozioni in A2. «I nostri atleti - ribadisce il presidente Simone Rossi, - sono stati protagonisti di una bella prova culminata con il quinto posto. Il punteggio ha decretato questa posizione nella classifica provvisoria che per noi non rappresenta certamente un traguardo, ma uno stimolo a lavorare con maggior rabbia agonistica sugli errori e sulla nostra generale serenità di approccio in pedana.

La grande soddisfazione è che, nonostante i tanti infortuni dell’ultimo momento, lo staff tecnico guidato da Pineschi è riuscito a modellare un gruppo con un’ottima preparazione, con una grande consapevolezza dei propri mezzi e con una forte determinazione. Adesso testa e cuore nel percorso di avvicinamento al secondo appuntamento del campionato».