Arezzo, 24 agosto 2023 – La città di Arezzo torna palcoscenico del grande tennis giovanile nazionale. Il Tennis Giotto è stato scelto dalla federazione come sede delle finali dei Campionati Italiani Maschili Under14 - Trofeo Federico Luzzi e, tra sabato 26 agosto e domenica 3 settembre, ospiterà centoventotto tennisti provenienti da tutta la penisola che si contenderanno la vittoria del tricolore sui campi di via Divisione Garibaldi.

La manifestazione riunirà i migliori atleti del 2009 emersi dalle precedenti fasi regionali che, accompagnati da tecnici e famiglie, potranno vivere un’esperienza tra lo sport e la scoperta del territorio. In quest’ottica, un contributo importante è arrivato dall’amministrazione comunale che ha sostenuto il Tennis Giotto nell’organizzazione dell’evento.

«Grande soddisfazione e forte orgoglio - ha spiegato Luca Benvenuti, presidente del Tennis Giotto, - sono i due sentimenti provati per la scelta della federazione di affidarci la responsabilità di organizzare una delle manifestazioni più importanti del tennis giovanile nazionale che vanta un forte e emozionante legame con la memoria di Luzzi.

Si tratta di un evento capace di unire la dimensione sportiva alla dimensione turistica perché, oltre all’altissimo livello della competizione, i tanti presenti potranno vivere la città nei giorni della Giostra del Saracino. Il prestigio dell’appuntamento è stato colto da tutti i nostri soci, dall’amministrazione comunale e da numerose aziende del territorio che ringrazio per il sostegno.

Questa bella rete di collaborazioni tra pubblico e privato giova allo sport locale e alla città». I Campionati Italiani Maschili Under14 prenderanno il via sabato 26 e domenica 27 agosto con le fasi di qualificazione che permetteranno di completare il tabellone principale e di definire così la ristretta cerchia di tennisti che, da lunedì 28 agosto, saranno impegnati in scontri a eliminazione diretta che troveranno il loro cuore nelle semifinali alle 15 di sabato 2 settembre e nella finalissima alle 11 di domenica 3 settembre.

Mercoledì 30 agosto, nel frattempo, prenderà il via il torneo di doppio che conoscerà il proprio epilogo alle 11.00 del 2 settembre nell’incontro che assegnerà il tricolore alla miglior coppia italiana.

Tra i momenti più attesi rientrerà la cena di gala alle 20 di giovedì 31 agosto, con un momento che riunirà i tennisti arrivati fino alle fasi conclusive dei campionati, i tecnici, i dirigenti, i soci, le istituzioni e gli sponsor.

L’evento rappresenterà un’occasione per ricordare anche il tennista aretino Federico Luzzi a cui la federazione ha intitolato i Campionati Italiani Maschili Under14: questa manifestazione farà tappa per la prima volta in assoluto proprio nella città di un atleta prematuramente scomparso nel 2008 dopo una brillante carriera in cui si era portato fino al 92° posto del ranking mondiale.

Il ricordo di questo campione è portato avanti con particolare impegno dalla mamma Paola Cesaroni che, presente alla conferenza stampa di presentazione dei Campionati Italiani Maschili Under14, ha ricordato anche l’operato della sezione di Arezzo della AIL intitolata a Federico Luzzi con l’obiettivo di contribuire alla battaglia contro leucemie, linfomi e mieloma.

«Arezzo è pronta ad accogliere ancora un evento di rilevanza nazionale - ha commentato Federico Scapecchi, assessore allo sport del Comune di Arezzo, - confermando la propria caratteristica di città centrale anche per il mondo dello sport, grazie alla capacità di ospitare al meglio discipline diverse.

Il Tennis Giotto è proprio una realtà in grado di rispondere a pieno ai requisiti necessari all’organizzazione di appuntamenti di rilievo. Siamo pronti ad assistere a un grande spettacolo offerto dal futuro del tennis italiano: diamo il nostro benvenuto agli atleti, ai loro familiari e agli accompagnatori, pronti ad accoglierli, a sostenerli e a divertirci con loro».

L’organizzazione dei Campionati Italiani Maschili Under14 conferma il Tennis Giotto come location di grandi tornei nazionali e internazionali, dando seguito a una tradizione avviata negli anni ‘90. In passato, infatti, il circolo ha ospitato il Tennis Europe Under14 che ha portato ad Arezzo anche Djokovic e Murray, poi la Soisbault-Reina Cup riservata alle nazionali femminili Under18 e infine la Borotra Cup - Coppa Davis Under16.

Le finali nazionali, invece, tornano in città a distanza di quattro anni dall’ultima volta nel 2019 quando a fare tappa sui campi del Tennis Giotto furono i Campionati Italiani Maschili Under16. «Il campionato Under14 è da sempre una vetrina di giocatori che si affacciano alle porte del professionismo - ha aggiunto Nicola Carini, assessore della provincia di Arezzo.

Un ringraziamento particolare va ai dirigenti del Tennis Giotto che da sempre si prodigano con ottimi risultati nell’attività giovanile per essersi accollati questo importante evento con un impegno che potrà essere ben ripagato dalla qualità degli atleti in gara e dall’impatto turistico sul territorio».