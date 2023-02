Dopo la sconfitta a San Marino nel primo turno del girone di ritorno, prosegue la campagna di rafforzamento della rosa dell’Arezzo femminile per provare a raggiungere l’obiettivo salvezza. L’ultima ufficialità è quella di Marinella Panayiotou, attaccante cipriota classe 1995 che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Vllaznia Albania nella massima serie albanese e che ha firmato fino a giugno 2023. Nel suo palmares un campionato cipriota vinto con il Barcelona FA Pyrgos nel 2018 (segnando 34 gol in 34 gare), una Cyprus Cup nel 2021 con l’Omonia Nicosia (con cui ha realizzato 91 gol in 83 partite) e un campionato bulgaro con il Lokomotiv Stara Zagora nel 2022 (12 gol in 12 presenze). Panayiotou vanta anche 10 presenze con la nazionale maggiore cipriota.